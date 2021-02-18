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Похитили деньги PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
18.02.2021 08:00

В этот же день, 10 февраля, в дежурную часть поступило заявление от местного жителя с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое осуществило списание денежных средств с карты заявителя в размере 140 000 рублей.

Похожее сообщение поступило в полицию и на следующий день. Заявитель сообщил, что неизвестное лицо в результате мошеннических действий завладело принадлежащими ему денежными средствами в размере 30 000 рублей. По каждому из этих фактов назначены проверки по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовных дел либо отказе в их возбуждении.

По информации ОМВД подготовила Ольга ШАРОВА
  		 
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