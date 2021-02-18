В этот же день, 10 февраля, в дежурную часть поступило заявление от местного жителя с просьбой привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое осуществило списание денежных средств с карты заявителя в размере 140 000 рублей.

Похожее сообщение поступило в полицию и на следующий день. Заявитель сообщил, что неизвестное лицо в результате мошеннических действий завладело принадлежащими ему денежными средствами в размере 30 000 рублей. По каждому из этих фактов назначены проверки по результатам которых будет принято решение о возбуждении уголовных дел либо отказе в их возбуждении.

По информации ОМВД подготовила Ольга ШАРОВА