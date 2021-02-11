В дежурную часть поступило заявление от местного жителя, который просит привлечь к ответственности мужчину. Тот причинил ему телесные повреждения, после чего похитил мобильный телефон.

Где случилось это происшествие, при каких обстоятельствах - ничего не сообщается. Известно лишь, что по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Аналогичное заявление в полицию поступило и от женщины, которая сообщила, что некий гражданин нанес ее сыну несколько ударов ногой по спине. Обстоятельства случившегося выясняются.