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Автор: Встреча   
11.02.2021 04:11

В дежурную часть поступило заявление от местного жителя, который просит привлечь к ответственности мужчину. Тот причинил ему телесные повреждения, после чего похитил мобильный телефон.

Где случилось это происшествие, при каких обстоятельствах - ничего не сообщается. Известно лишь, что по факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Аналогичное заявление в полицию поступило и от женщины, которая сообщила, что некий гражданин нанес ее сыну несколько ударов ногой по спине. Обстоятельства случившегося выясняются.

 
  		 
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