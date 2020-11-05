Похитили деньги Автор: Встреча Последний день октября принес местной жительнице серьезную потерю. Неизвестные похитили из ее квартиры 580 000 рублей. Обстоятельства случившегося выясняются, назначена проверка. Уважаемые жители! Если вы или ваши близкие стали жертвами мошенников или вы подозреваете, что в отношении вас планируются противоправные действия — незамедлительно обращайтесь в дежурную часть ОМВД по телефонам: 8-496-214-71-19,8-496-212-29-04 или 02 (112). Елена Пахомова, инспектор ОМВД по г.о. Дубна

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