Прокуратура сообщает

Не являющиеся поручителями родственники должников не несут ответственности по их долгам. В соответствии с Конституцией РФ каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени.

В силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п. либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса РФ).

Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (п. 3 ст. 308 ГК РФ). Из смысла приведенных норм следует, что сторонами обязательства являются кредитор и должник. При этом должниками могут являться как юридические, физические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие перед кредитором просроченную задолженность, так и поручители, залогодатели и иные лица, обязанные в силу закона или договора исполнить полностью или частично обязательство вместо должника, либо вместе с должником.

Учитывая, что кредитор в своей деятельности по осуществлению взыскания задолженности с должников вправе взаимодействовать с заемщиком и лицами, предоставившими обеспечение по договору кредита (займа), такая деятельность должна осуществляться на основе принципов законности, добросовестности, конфиденциальности.

Лицо, осуществляющее взыскание задолженности, обязано действовать только в рамках предоставленных ему законом полномочий, не допускать противоправных действий, в частности, обязано обеспечивать защиту персональных данных, а также иных сведений, защита которых предусмотрена законом.

Таким образом, направление кредитными организациями различного рода писем, требований, а также осуществление телефонных звонков с требованием погасить долг родственникам должников, не являющимся поручителями по договорам займа, с требованием погасить долг, незаконно.

Несоблюдение кредиторами этих положений закона может служить основанием для компенсации морального вреда в судебном порядке, если такой вред причинен гражданам, не являющимся сторонами по обязательствам, неправомерными действиями кредиторов при взыскании просроченной задолженности.

С.В. Чиков, заместитель прокурора Дубны