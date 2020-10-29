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Судебные приставы-исполнители: введены изменения PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
29.10.2020 06:42

Внесенные изменения в статью 24 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Федеральный закон от 12.11.2019 № 375-ФЗ), в соответствии с которыми судебные приставы-исполнители с 01 января 2020 года смогут направлять извещения для юридических лиц по адресам электронной почты, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц либо размещать извещения — в личном кабинете юридического лица на Едином портале государственных услуг.

Также приставы-исполнители будут вправе направлять участникам исполнительного производства с их согласия СМС-сообщения о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения.

Согласно изменениям, внесенным в статью 30 Федерального закона об исполнительном производстве, пятидневный срок для добровольного исполнения будет исчисляться также с момента доставки извещения о размещении информации о возбуждении исполнительного производства в банке данных, отправленного посредством СМС-сообщения либо иного извещения или постановления о возбуждении исполнительного производства, вынесенного в форме электронного документа и направленного адресату, в том числе в его единый личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.
  		 
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