Внесенные изменения в статью 24 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (Федеральный закон от 12.11.2019 № 375-ФЗ), в соответствии с которыми судебные приставы-исполнители с 01 января 2020 года смогут направлять извещения для юридических лиц по адресам электронной почты, указанным в Едином государственном реестре юридических лиц либо размещать извещения — в личном кабинете юридического лица на Едином портале государственных услуг.

Также приставы-исполнители будут вправе направлять участникам исполнительного производства с их согласия СМС-сообщения о возбуждении исполнительного производства, времени и месте совершения исполнительных действий или применения мер принудительного исполнения.

Согласно изменениям, внесенным в статью 30 Федерального закона об исполнительном производстве, пятидневный срок для добровольного исполнения будет исчисляться также с момента доставки извещения о размещении информации о возбуждении исполнительного производства в банке данных, отправленного посредством СМС-сообщения либо иного извещения или постановления о возбуждении исполнительного производства, вынесенного в форме электронного документа и направленного адресату, в том числе в его единый личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг.