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Защитить права ребенка PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
29.10.2020 06:41

При отсутствии пригодного жилья разведенные родители понесут дополнительные расходы на детей.

Федеральным законом от 06.02.2020 № 10-ФЗ внесены изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации «Участие родителей в дополнительных расходах на детей». Так, при отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств, указанных в пункте 1 статьи 86 Семейного кодекса Российской Федерации, каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.

Ранее действующий перечень таких оснований не являлся исчерпывающим, но в силу сложившейся практики применялся к обстоятельствам, связанным с состоянием здоровья ребенка (лечение несовершеннолетнего, его реабилитация). Теперь законодателем установлено, что таким обстоятельством является также отсутствие пригодного для постоянного проживания жилого помещения.

Закон вступил в силу 17 февраля 2020 года и призван защитить жилищные права детей при расторжении брака родителей.

С.В. Чиков, заместитель прокурора города
  		 
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