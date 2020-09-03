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Распространял наркотики PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
03.09.2020 05:22

Полицейские задержали дубненца 1997 г.р., причастного к незаконному сбыту наркотических средств на территории наукограда.

Установлено, что он распространял наркотические средства - марихуану и гашиш - путем оставления «закладок» в различных частях города Дубны. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Подготовила Людмила Петрова
  		 
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