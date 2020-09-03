Сотрудники полиции задержали горожанина 1998 г.р., причастного к незаконному сбыту наркотических средств. Установлено, что он распространял наркотические средства - гашиш и кокаин - путем оставления «закладок» в разных частях Дубны. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Подготовила Людмила Петрова