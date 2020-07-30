Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Пострадал юный велосипедист PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
30.07.2020 04:45

Дорожно-транспортное происшествие с участием юного велосипедиста произошло 23 июля в восемь с небольшим часов вечера на улице Тверской напротив дома №9.

Как сообщили в ОГИБДД Дубны, водитель автомашины Nissan, двигаясь по улице Свободы в сторону улицы Володарского и переезжая пешеходный переход, совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2011 года рождения, который переезжал проезжую часть на своем двухколесном транспортном средстве. Ребенок с травмами доставлен в Дубненскую городскую больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на проезжей части.

Перед началом движения, перестроением, поворотом  и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота, а если они отсутствуют – рукой.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги на движущемся транспортном средстве (велосипеде) должны быть включены фары или фонари. Перед пешеходным переходом велосипедист обязан спешиться (слезть с велосипеда).

Правила дорожного движения для взрослых и маленьких велосипедистов значительно отличаются. Детям до 14 лет нельзя выезжать на проезжую часть, а потому правила езды на велосипеде для школьников распространяются лишь на велосипедные дорожки и пешеходные зоны. Дети до 7 лет должны быть всегда под присмотром взрослых людей. Также стоит обзавестись экипировкой: шлемом, налокотниками и наколенниками.

В целях безопасности необходимо соблюдать следующие правила: не рекомендуется слушать музыку через наушники во время движения; нельзя разгоняться в местах большого скопления людей; необходимо подавать звуковые сигналы с помощью звонка, чтобы предупредить пешеходов; нужно объезжать ямы, лужи, стекла  и камни; нельзя выезжать на проезжую часть; нельзя отпускать руль во время движения; нужно сосредоточиться на управлении велосипедом.
  		 
< Июля 2020 >
П В С Ч П С В
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо