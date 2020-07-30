Дорожно-транспортное происшествие с участием юного велосипедиста произошло 23 июля в восемь с небольшим часов вечера на улице Тверской напротив дома №9.

Как сообщили в ОГИБДД Дубны, водитель автомашины Nissan, двигаясь по улице Свободы в сторону улицы Володарского и переезжая пешеходный переход, совершила наезд на несовершеннолетнего велосипедиста 2011 года рождения, который переезжал проезжую часть на своем двухколесном транспортном средстве. Ребенок с травмами доставлен в Дубненскую городскую больницу.

Сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз просят всех участников дорожного движения быть предельно внимательными на проезжей части.

Перед началом движения, перестроением, поворотом и остановкой водитель обязан подавать сигналы световыми указателями поворота, а если они отсутствуют – рукой.

В темное время суток и в условиях недостаточной видимости независимо от освещения дороги на движущемся транспортном средстве (велосипеде) должны быть включены фары или фонари. Перед пешеходным переходом велосипедист обязан спешиться (слезть с велосипеда).

Правила дорожного движения для взрослых и маленьких велосипедистов значительно отличаются. Детям до 14 лет нельзя выезжать на проезжую часть, а потому правила езды на велосипеде для школьников распространяются лишь на велосипедные дорожки и пешеходные зоны. Дети до 7 лет должны быть всегда под присмотром взрослых людей. Также стоит обзавестись экипировкой: шлемом, налокотниками и наколенниками.

В целях безопасности необходимо соблюдать следующие правила: не рекомендуется слушать музыку через наушники во время движения; нельзя разгоняться в местах большого скопления людей; необходимо подавать звуковые сигналы с помощью звонка, чтобы предупредить пешеходов; нужно объезжать ямы, лужи, стекла и камни; нельзя выезжать на проезжую часть; нельзя отпускать руль во время движения; нужно сосредоточиться на управлении велосипедом.