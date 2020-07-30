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Автор: Встреча   
30.07.2020 04:44

На прошлой неделе в ОМВД города граждане обращались по крайне разнообразным поводам. У кого-то украли велосипед, у нескольких дубненцев с банковских карт злоумышленниками были списаны деньги, один из заявителей написал явку с повинной, поскольку незаконно хранил дома найденное ранее оружие.

Деньги – с банковских карт

Сразу несколько сообщений от жителей о списании с их банковских карт денежных средств неизвестными поступили в дежурную часть ОМВД. Так, начата проверка по факту списания денежных средств 24 июля с банковских карт заявителя на сумму 118 000 рублей с карты «Мир» и 13 000 рублей с кредитной карты Мастеркард. Еще одна проверка идет на основании устного заявления дубненца по случаю списания 20 000 рублей с его карты. У другого горожанина неизвестные подобным образом списали 17 000 рублей.

При себе имели наркотик

21 июля в левобережной части города сотрудниками правоохранительных органов был выявлен житель Кимр, который по внешним признакам находился в состоянии наркотического опьянения. В ходе личного досмотра у него обнаружили пластиковую емкость с порошкообразным веществом, по словам мужчины - это наркотическое средство «соль».

Три дня спустя на Большой Волге в поле зрения правоохранителей попал дубненец 1976 года рождения, внешний вид которого выдавал наркотическое опьянение. В процессе досмотра у мужчины в кармане обнаружили емкость с порошкообразным веществом. Он, равно как и фигурант предыдущего случая, пояснил, что в контейнере находится наркотическое вещество.

Явка с повинной

В полицию на прошлой неделе обратился местный житель и написал явку с повинной о том, что незаконно хранил дома охотничье ружье. Как пояснил заявитель, еще в 2013 году он нашел обрез охотничьего ружья на своем садовом участке, расположенном в СНТ «Репка», и хранил его дома. По данному факту проводится проверка.

Подготовила Ольга Шарова
  		 
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