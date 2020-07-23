Уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», было возбуждено 19 июля в отношении неустановленного лица по факту безвестного исчезновения жителя Дубны. 56-летний мужчина, как следует из поданного в дежурную часть ОМВД России по городскому округу Дубна заявления его родственников, ушел из дома и не вернулся.

В результате оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в совершении преступления подозревается 40-летний гражданин, житель Саратовской области, временно не работающий, ранее не судимый, фактически проживавший в Дубне. От него в правоохранительные органы поступила явка с повинной, в которой подозреваемый признается в совершении убийства. По состоянию на 20 июля гражданин был допрошен в качестве подозреваемого по данному уголовному делу, позже задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Между потерпевшим и подозреваемым произошел конфликт, если можно так выразиться, на личностно-бытовой почве, в ходе которого подозреваемый нанес оппоненту удар, в результате мужчина упал и получил тяжелую травму, от которой скончался. Подозреваемый, во всяком случае, так следует из его признательных показаний, избавился от тела погибшего мужчины и от его автомобиля, перегнав транспортное средство в район Долгопрудного и совершив поджог.

Предполагаемый преступник в настоящее время находится в ИВС ОМВД России по Талдомскому району Московской области. Расследование продолжается.