12 июля город потрясло еще одно серьезное происшествие, которое, как вскоре оказалось, носит явно криминальный характер.

Во дворе между домами 16 А и 16 корпус 2, расположенными на проспекте Боголюбова, загорелся автомобиль. Интернет тут же наполнили видео, снятые очевидцами, как полыхает припаркованная на ночную стоянку «Toyota Camry», слышны громкие взрывы. Чуть позже сама владелица автомобиля разместила в соцсетях видеоролик (запись с одной из камер видеонаблюдения), на котором виден мужчина, поджигающий иномарку…

Как сообщили нам в ОМВД Дубны, в ходе проверки было установлено что, неустановленное лицо, находясь на неохраняемой автомобильной стоянке, совершило поджог автомобиля марки «Toyota Camry» черного цвета. В результате пожога повреждены комплектующие части указанного автомобиля на общую сумму, по предварительной оценке, более чем полтора миллиона рублей. По данному факту СО ОМВД России по городскому округу Дубна возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ. Установлено, что к совершению указанного преступления может быть причастен бывший супруг женщины, которой и принадлежит автомобиль. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследованием дела занимается следственный отдел городского ОМВД.