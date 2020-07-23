Мошенничество посредством цифровых технологий в последнее время, увы, набирает обороты. Доверчивые граждане то и дело становятся жертвами мошенников, которые входят в их доверие и мошенническим способом снимают крупные денежные средства с банковских карт. Не так давно жертвой подобных злоумышленников стала дубненка, которая лишилась около полутора миллионов рублей, хранившихся на ее банковских счетах и картах.Для того, чтобы горожане не попались на уловку мошенников, мы подробно рассказываем об этом случае, скрыв лишь личные данные потерпевшей и названия банков. Так, 03 июля на мобильный телефон женщины поступил звонок с абонентского номера +74955070595. Звонившая представилась сотрудницей ПАО «Сбербанк» и сообщила, что с банковской карты, эмитированной банком на ее имя, произведен запрос на списание денежных средств в размере 1500 рублей на имя некоего гражданина. Владелица карты подтвердила, что такого знакомого у нее нет и что никаких операций по снятию денежных средств она не совершала. Оператор сообщила, что вышеуказанная операция показалась ей подозрительной, она ее заблокировала и сообщила о случившемся в межбанковскую службу. Также оператор поинтересовалась в каких банках у держательницы карты еще имеются расчетные счета. Женщина сообщила, что пользуется услугами банка «О» и на его счету находится более миллиона рублей. Мошенники работают достаточно профессионально, говорят уверенно, убедительно, не вызывая никаких сомнений у своей жертвы. Вот и в этом случае лже-оператор переключила разговор на неизвестную, которая представилась страховым менеджером и сообщила заявителю, что все денежные средства, находящиеся на банковских картах, эмитированных банком «О» и ПАО «Сбербанк» на его имя, и сами банковские карты заблокированы, но поскольку служба безопасности проводит внутреннюю проверку в отношении сотрудников банка (те якобы могут быть замешаны в совершении мошеннических действий в отношении клиентов банка). На счетах женщины, как сообщила менеджер, сотрудники банка видят денежные средства. С целью оказания помощи в проведении проверки, что якобы является обязанностью клиента по договору, необходимо обналичить все денежные средства, находящиеся на счетах, открытых на имя клиента, и внести их на специализированные счета банка. Не прерывая телефонный разговор с оператором, женщина посредством банкомата обналичила денежные средства с банковских карт в размере 200000 рублей и внесла на счета абонентских номеров, выделенных оператором сотовой связи «Теле2», который является партнером банка «О». Доверчивая владелица банковских счетов выполнила инструкции оператора, после чего менеджеры прервали разговор, пообещав перезвонить на следующий день с целью продолжения проведения операции. Таким образом введенная в заблуждение дубненка в течение трех дней, находясь на постоянной связи якобы с представителем банка, пополняла счета различных абонентских номеров, выделенных оператором сотовой связи «Теле2», внеся на них в общей сложности около 1 500 000 рублей. И только спустя три дня женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию. Раскрыть подобные мошенничества крайне сложно, поскольку мошенники используют подставные номера телефонов, а также возможности современной телефонии и интернет технологий. Важно: если вам позвонили якобы из банка и сообщили о каких-либо операциях, произведенных с вашими счетами, немедленно положите трубку. Самостоятельно перезвоните в банк по телефону горячей линии, указанному на обратной стороне вашей пластиковой банковской карты и удостоверьтесь, что никакие операции с вашей картой не были произведены. Кроме того, вы можете обратиться самостоятельно в ближайшее отделение банка. Но никогда ни при каких обстоятельствах не беседуйте со звонящими вам так называемыми «представителями банка»! Это мошенники, которые всяческими способами стараются завладеть вашими деньгами.