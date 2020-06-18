Пять высших учебных заведений Московской области вошли в Топ-100 лучших вузов России. Рейтинг проводило агентство RAEX. В список лучших попал и Университет «Дубна», он повысил свои позиции на одну ступень и разместился на 56-м месте. Это лучший показатель среди вузов Московской области. Технологический университет в Королеве – на 72-м месте, а Московский государственный областной университет занял 69-ю позицию. Впервые в рейтинг вошли Государственный гуманитарно-технологический университет Орехово-Зуево (на 92-м месте) и Государственный социально-гуманитарный университет Коломны (99-е место). Рейтинг основан на 42 статистических показателях, а также результатах опросов свыше 60 тысяч представителей академических и научных кругов, студентов, выпускников и работодателей. Три подмосковных вуза традиционно входят в список лучших в стране. Всего же в подмосковном регионе функционирует шесть вузов, где представлены образовательные программы по различным направлениям.