Дубненский лицей № 6 имени академика Г.Н. Флерова заслуженно получил звание лауреата-победителя Всероссийского смотра-конкурса образовательных организаций «Гордость отечественного образования».

В мероприятии приняли участие 17 195 участников. Конкурс проводится с целью выявления лучших образовательных организаций РФ на основе многоцелевого комплексного анализа среди организаций дошкольного образования; школ, гимназий, лицеев; организаций дополнительного образования; учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; учреждений для детей с ограниченными возможностями здоровья; колледжей, техникумов, училищ и учреждений высшего образования.

Задача конкурса - обобщение и распространение опыта работы образовательных организаций; укрепление материально-технической базы образовательных организаций, вошедших в число призёров; популяризация инновационных подходов в образовательной и воспитательной деятельности системы образования РФ.