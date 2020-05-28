Последние звонки прозвучали на этой неделе для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Впервые в истории отечественного образования они проходили в онлайн-формате: учителя, сами выпускники и первоклашки - все по разные стороны экранов компьютеров и смартфонов… Непривычно, но оттого не менее волнительно.

Для школьников Подмосковья был организован областной онлайн-праздник, трансляция которого прошла в социальных сетях. Дубненские школы также провели последние звонки - директора, учителя записывали трогательные ролики и послания для своих учеников, а ребята в ответ - творческие ролики для любимых учителей.

В школе №1, куда нас пригласили для участия в торжестве все в том же онлайн-формате, последний звонок давали выпускник одиннадцатого класса Иван Шкарандин и первоклассница Танечка Трусова, а символ праздника - школьный колокольчик - посредством современных технологий и видео попал в руки к каждому выпускнику. Все вместе они дали последний звонок в знак прощания со школой и обозначив старт началу новой взрослой жизни.

Пусть дорога вашего взрослого пути будет успешной и счастливой, дорогие выпускники!