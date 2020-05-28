В этом году школы в Подмосковье закончили 78 тысяч девятиклассиков и 37 тысяч одиннадцатиклассников. Те из одиннадцатиклассников, кто планирует поступать в вузы, будут сдавать Единый государственный экзамен.

На совещании о ситуации в системе образования Президент России Владимир Путин объявил, что Единый государственный экзамен стартует 29 июня.

«Учитывая устойчивое снижение угрозы эпидемии коронавируса, считаю необходимым Единый государственный экзамен провести по всей стране», - подчеркнул глава государства на совещании по образованию.

В этом году Единый государственный экзамен предстоит сдавать только тем выпускникам, кто планирует поступать в вузы, а школы дистанционно помогут им в подготовке. При этом у тех, кто не сможет по весомым причинам прийти на госэкзамен в июне, появится возможность сдать его в августе. Дополнительные периоды будут предусмотрены не только летом, но и в течение следующего учебного года.

Из-за пандемии коронавируса в этом году школьники смогут сдать ЕГЭ по нужному для поступления в вуз количеству предметов.

Рособрнадзор совместно с Минпросвещения разработали требования к проведению экзамена в условиях коронавируса. Во всех пунктах проведения экзаменов усилят санитарный контроль: аудитории продезинфицируют и разместят в них антисептики для рук, на входе всем измерят температуру. Кроме того, выпускников рассадят на безопасное расстояние друг от друга.

Вопрос дополнительных вступительных испытаний высшие учебные заведения решат самостоятельно. Выпускникам школ, которые не планируют поступать, сдавать госэкзамен не придется: отметки в аттестат выставят по итогам года. Документы о получении среднего полного образования все они получат до 15 июня.

В соответствии с предварительным расписанием определены следующие даты экзаменов: 29 июня - география, литература, информатика; 2 и 3 июля - русский язык; 6 июля - профильная математика; 9 июля - история и физика; 13 июля - обществознание и химия; 16 июля - биология, письменная часть по иностранным языкам; 18 и 20 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.