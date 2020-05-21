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«Большая перемена» для школьников PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
21.05.2020 00:00

Внимание: конкурс!

Учащиеся 8-10-х классов подмосковных школ примут участие во всероссийском конкурсе «Большая перемена», сообщает Правительство Московской области. Ученики 8-9-х классов могут выиграть 200 тысяч рублей, а учащиеся 10-х классов – денежный приз в размере 1 миллиона рублей.

Пройти регистрацию для участия в конкурсе можно до 23 июня. Очные испытания проведут с 20 июля по 14 сентября. Финал состоится в октябре 2020 года. Возраст участников - от 14 до 17 лет. Главное условие – участник должен быть школьником.

«Ребята проявят себя в решении практических задач, пройдут тесты и получат рекомендации от экспертов. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и Федерального агентства по делам молодежи», – сообщают в пресс-службе Министерства образования Московской области. - Ученики 10-х классов получат денежный приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения, а в случае поступления на бюджетное отделение – на ипотеку или бизнес-стартап. Ученики 8-9 классов премируются суммой в 200 тысяч рублей. Кроме того,  все финалисты конкурса получат путевки в «Артек», а 20 лучших школ смогут получить по 2 миллиона рублей для создания образовательных возможностей и технического оснащения».
  		 
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