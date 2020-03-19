9 мая наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Есть в нашей жизни такие даты, над которыми время не властно, и чем дальше в прошлое уходят годы, тем ярче становится их величие. Ежегодно наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память павших героев и славит тех, кто еще жив.

О тяжелых днях Великой Оте-чественной войны сняты документальные и художественные фильмы, написано большое количество проникновенных песен, рассказов и стихов. Огромный литературный пласт делает эту страницу истории нашей Родины яркой и зримой. 11 марта в читальном зале Муниципальной библиотеки левобережья в рамках Года памяти и славы прошёл конкурс юных чтецов «Мы этой памяти верны».

Участники конкурса выбрали для исполнения произведения А.Твардовского, Р. Рождественского, А. Дементьева, С. Кадашникова, С. Сухонина, С. Алексиевич, М.Алигер и других авторов, писавших о Великой Отечественной войне.

Ребята показали высокий уровень подготовки. Каждое прочитанное произведение было прочувствовано исполнителем. Выступления сопровождала фоновая музыка, презентации. Были продуманы костюмы исполнителей. Все старались выступить как можно лучше, переживали за своих героев. Зрители встречали и провожали чтецов горячими аплодисментами.

Выступления конкурсантов оценивало компетентное жюри. В состав жюри вошли: Агафонова Татьяна Викторовна, заместитель начальника отдела культуры Администрации г.о. Дубна; Широкова Жанна Алексеевна, член городского Совета ветеранов; Арзамасцева Яна Александровна, актриса, режиссёр, театральный педагог, руководитель коллектива ДК «Октябрь»; Романова Татьяна Ивановна, главный редактор детской городской газеты «Живая шляпа»; Штранина Елена Анатольевна, директор Муниципальной библиотеки левобережья.

Перед членами жюри стояла нелегкая задача: из тридцати участников конкурса выбрать самых достойных. В итоге места распределились следующим образом. В возрастной группе 6-10 лет на первом месте Пшец Неонила и Колтыпин Глеб, на втором месте Никаноров Елисей и Драчёв Ярослав, третье место у Бабушкиной Марины и Авакова Кирилла. Приз за точность передачи поэтической интонации произведения вречен Сидоренко Александру.

В возрастной группе 11-14 лет первое место заняла Соколовская Таисия, на втором - Колтыпин Егор, на третьем - Аслан Мерьем и Трягин Арсений. Приз за артистизм исполнения произведения достался Лабецкому Сергею.

В возрастной группе 15-18 лет лучшими стали Пулова Софья и Султанов Роман, второе место у Столупина Ивана, на третьем – Струнникова Елизавета.

Трое ребят из числа призеров конкурса будут представлять наш наукоград на областном конкурсе чтецов «Победа: одна на всех».

P.S. Организаторы мероприятия благодарят библиотекарей, педагогов и родителей школ №1, №5, №10, гимназии №3, руководителя творческой студии «Мастера красноречия» ДК «Октябрь» Екатерину Валерьевну Фирсову за помощь в подготовке и организации конкурса.