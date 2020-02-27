Состоялся брифинг министра образования Московской области Ирины Каклюгиной по реализации губернаторского проекта «Родительский контроль». Напомним, что в рамках проекта родители в любой удобный день по согласованию с классным руководителем могут прийти в школу и проверить, чем кормят их детей в столовой. Для прозрачности процедуры контроль осуществляется непрерывно, совершенно в любой день. Ирина Каклюгина рассказала, что в социальных сетях и телевизионном эфире проходил опрос жителей Московской области, в котором приняло участие более 30 тысяч человек. Подавляющее большинство - 83% согласились с тем, что родителям нужно лично проверять еду в школьных столовых. «Для удобства родителей со следующей недели записаться на контроль можно будет не только через классного руководителя, но и через специальный телефонный номер. Для каждой школы он свой и будет размещен на официальном сайте образовательной организации. По телефону согласовывается дата и время, и уточняются все моменты – вплоть до того, где и кто встретит родителя в день контроля. Если же родитель не смог дозвониться в свою школу, то с сегодняшнего дня заработала областная «горячая линия» по проекту», - рассказала министр. То есть каждый родитель по согласованию с классным руководителем может прийти в школу, где учится его ребёнок, и оценить качество питания, высказать свои замечания. Причем родителям не нужна для этого медкнижка - без верхней одежды и при наличии бахил их пустят в столовую. А вот зайти на пищеблок и проверить его работу без медкнижки не получится. Министр добавила, что телефон «горячей линии» по проекту «Родительский контроль» - 8-925-011-99-38. Руководитель минобра отметила, что с этого года главы территорий будут не менее двух раз в год проводить встречи с родителями и поставщиками питания. На них поставщики будут презентовать школьное меню, рассказывать про технологию приготовления и происхождение продуктов. Также на портале «Добродел» стартовал опрос для подмосковных родителей по качеству питания в школьных столовых. Дать свою оценку питанию все желающие смогут до 4 марта». Во всех подмосковных школах развешены объявления с изображением QR-кода для простого и быстрого направления обращений на сайт «Добродел». Добавим, что принять участие в опросе по качеству школьного питания можно по ссылке: https://dobrodel.mosreg.ru/polls-stats/246. Подготовила Ольга Шарова Фото https://vk.com/official_dubna