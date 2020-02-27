В феврале колледж государственного университета «Дубна» провел День открытых дверей. Среди гостей можно было увидеть школьников города и близлежащих населенных пунктов, их родителей, родственников потенциальных студентов, учителей.

Гостей ждала интерактивная программа с творческими выступлениями студентов, мастер-классами, презентациями. Посетители имели возможность пообщаться с представителями администрации колледжа, преподавателями, мастерами производственного обучения, познакомиться с организацией учебного процесса, узнать об условиях поступления, посетить учебные аудитории и лаборатории колледжа.

Чтобы помочь будущим абитуриентам определиться с профессией, психолог колледжа Ольга Владимировна Мареева организовала для ребят профтестирование, которое позволяет выявить способности будущих студентов. Социальный педагог Евгения Николаевна Курсова рассказала собравшимся о льготах для определенных категорий студентов. В холле колледжа был представлен мастер-класс по робототехнике под руководством педагога колледжа Павла Львовича Лучинина.

В настоящее время колледж реализует образовательные программы среднего профессионального образования по специальностям «Технология машиностроения», «Сетевое и системное администрирование», профессиям «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)», «Мастер по обработке цифровой информации». В 2020 году планируется открыть новую специальность «Инфокоммуникационные сети и системы связи».

В колледже также реализуются программы профессионального обучения: «Токарь», «Электросварщик ручной сварки», «Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию». Кроме этого, на базе колледжа реализуются программы для школьников города в рамках профориентационного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья - получение профессии вместе с аттестатом»: «Оператор электронно-вычислительных машин», «Швея», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Токарь».

В актовом зале гости мероприятия посмотрели видеоролик, рассказывающий о профессиях, по которым колледж готовит специалистов, а также услышали выступления директора колледжа Агнессы Александровны Шокиной и заместителя директора по учебно-воспитательной работе Юлии Александровны Кочневой. Председатель Студенческого совета Егор Лукьянов и представитель волонтерского движения Маргарита Иванова рассказали собравшимся об интересной студенческой жизни после занятий.

21 марта в колледже будет организован очередной день открытых дверей.

Ольга ШАРОВА