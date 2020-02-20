Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» организовала встречу с ребятами детского сада «Созвездие», обучающимися в старших группах. Им рассказали о трех компаниях и продукции, которую производят резиденты. Более двух лет на прилегающей к ОЭЗ «Дубна» территории функционирует детский сад «Созвездие», построенный в рамках проекта особой экономической зоны. Сегодня его посещают 230 ребят, а весной здесь откроется еще одна, десятая по счету группа. В современном дошкольном учреждении есть все для разностороннего образовательного процесса: кабинет с интерактивным оборудованием, бассейн, спортивный и музыкальный залы, городок безопасности, в котором малыши изучают правила дорожного движения, прогулочные площадки с игровыми комплексами. Детский сад пользуется популярностью, сюда родители привозят детей со всех частей города. Половина из них - сотрудники особой экономической зоны, с которой в конце прошлого года было заключено соглашение о сотрудничестве. - Мы хотим активнее взаимодействовать с ОЭЗ «Дубна», чтобы на самом раннем этапе начинать растить будущих ученых, инженеров и естествоиспытателей, - отметила заведующая ДОУ №11 «Созвездие» Елена Велякова. - Наши педагоги-воспитатели реализуют несколько проектов по раннему профобразованию. Дети любознательны, им интересно не только получать готовые знания, но и самим делать маленькие открытия, поэтому мы проводим с ними опыты, различные познавательные исследования. Ребята среднего и старшего дошкольного возраста участвуют в городских, областных и даже международных выставках, а педагоги отправляют свои образовательные проекты на конкурсы. Из окон сада видны новые заводы резидентов, и ребята часто интересуются, что на них выпускают, чем занимаются их родители. В Управляющей компании ОЭЗ решили заполнить этот пробел в знаниях и организовали встречу с ребятами старших групп. У ведущего инженера резидента ОЭЗ компании «Промтех-Дубна» Валерия Никулина детский сад «Созвездие» посещают дочери Вика и Катя, и он с готовностью согласился рассказать ребятам о том, какую продукцию разрабатывают и производят на предприятии. Ребята впервые узнали, что несколько синих зданий за окном – это корпуса завода, для чего изготавливают бортовые кабельные сети и что нужно, чтобы воздушное судно взлетало, стало надежным в небе, а в салоне было красиво и удобно. Рассказ сопровождался яркими снимками производства и самолетов. Еще с двумя резидентами – компаниями «Полекс Бьюти» и «Биофармлаб» - ребят познакомила начальник отдела маркетинга и PR Анастасия Шаповалова. Информация особенно заинтересовала девочек, которые позже рассказывали друг другу о том, что «такая хорошая косметика понравится мамам». Управляющая компания ОЭЗ давно и успешно взаимодействует с университетом «Дубна», шефствует над двумя муниципальными гимназиями №3 и №11. Самая ранняя ступень в подготовке будущих специалистов - работа с дошкольниками - только начинается. В дальнейших планах руководства детского учреждения организация мини-музея, где в том числе будет представлен макет особой экономической зоны, альбомы с фото предприятий ее инвесторов и объектов инфраструктуры, а в намерениях Управляющей компании представить юным исследователям и других резидентов ОЭЗ.