Объединенный институт ядерных исследований посетили учащиеся школы №37 и детского технопарка «Кванториум» из Владимира. Для старшеклассников были организованы экскурсии в Музей истории науки и техники ОИЯИ и Лабораторию ядерных проблем.

Знакомство с Институтом началось в Музее истории науки и техники, где ребятам рассказали о крупных научных проектах, реализуемых в ОИЯИ, об истории Института и самых значимых открытиях, совершенных в нем. В экспериментальном зале школьники смогли выполнить несложные, но интересные физические опыты, а также стали свидетелями демонстрации работы катушки Тесла.

В Лаборатории ядерных проблем гости познакомились с несколькими нейтринными экспериментами. Школьников, например, познакомили с работой пультовой эксперимента NOvA, продемонстрировали стенд тестирования фотоумножителей для эксперимента JUNO, провели лабораторную работу по сборке детектора частиц – камеры Вильсона. Заинтересовала ребят демонстрация опытов с жидким азотом и рассказ об эксперименте на озере Байкал, где работает глубоководный нейтринный телескоп. А в заключение встречи будущих физиков ждала прогулка по институтской части города, где они смогли увидеть памятники выдающимся дубненским ученым.