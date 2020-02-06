Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Экскурсия для школьников PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
06.02.2020 03:27

Объединенный институт ядерных исследований посетили учащиеся школы №37 и детского технопарка «Кванториум» из Владимира. Для старшеклассников были организованы экскурсии в Музей истории науки и техники ОИЯИ и Лабораторию ядерных проблем.

Знакомство с Институтом началось в Музее истории науки и техники, где ребятам рассказали о крупных научных проектах, реализуемых в ОИЯИ, об истории Института и самых значимых открытиях, совершенных в нем. В экспериментальном зале школьники смогли выполнить несложные, но интересные физические опыты, а также стали свидетелями демонстрации работы катушки Тесла.

В Лаборатории ядерных проблем гости познакомились с несколькими нейтринными экспериментами. Школьников, например, познакомили с работой пультовой эксперимента NOvA, продемонстрировали стенд тестирования фотоумножителей для эксперимента JUNO, провели лабораторную работу по сборке детектора частиц – камеры Вильсона. Заинтересовала ребят демонстрация опытов с жидким азотом и рассказ об эксперименте на озере Байкал, где работает глубоководный нейтринный телескоп. А в заключение встречи будущих физиков ждала прогулка по институтской части города, где они смогли увидеть памятники выдающимся дубненским ученым.

 
  		 
< Февраля 2020 >
П В С Ч П С В
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо