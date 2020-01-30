17 января студенты Аграрно-технологического техникума «Дубна», обучающиеся по специальности «Поварское и кондитерское дело»: Кирилл Кириллов, Николай Копенкин, Елизавета Кухаренко, Анна Хахурина и мастера производственного обучения Любовь Анатольевна Приходько и Софья Александровна Исаева приняли участие в 12-м Международном молодежном гастрономическом фестивале «Возрождаем традиции. Рождество».

Мероприятие состоялось в парке «Россия - моя история» на ВДНХ города Москвы. Молодые кулинары из России и разных стран мира показали своё мастерство и кулинарные навыки, соревнуясь в приготовлении рождественских блюд и сервировке праздничных столов.

Каждый из участников представил праздничные блюда своей национальной кухни. В их рядах выступали и обучающиеся нашего техникума, представив на суд компетентного жюри изделия из теста и мяса.

Столы ломились от яств… Сотни видов угощений, домашние соленья, мясные национальные блюда народов России - праздничные мясные закуски из свинины, баранины и птицы, рождественская выпечка.... Чтобы попробовать все блюда профессиональному жюри из именитых шеф-поваров потребовалось немало времени. Блюда оценивали по нескольким критериям: рецептура, внешний вид и вкус.

Для большинства участников фестиваль - первая проба себя в профессии. На фестивале не только готовили, но и обучали кулинарному мастерству. Для гостей гастрономического праздника провели мастер-классы, а также представили традиционные рождественские столы посольств православных стран. Завершился фестиваль выступлениями фольклорных коллективов.