В год 80-летия градообразующего предприятия Дубны представители руководства и ветераны Дубненского машиностроительного завода им.

Н.П. Фёдорова встретились с учащейся молодёжью левобережья в в читальном зале Муниципальной библиотеки.

Студенты Московского областного аграрно-технологического техникума (МОАТТ), старшеклассники школы №5 пришли узнать о прошлом, настоящем и будущем юбиляра, поздравить тех, чьим трудом создавался и создаётся надёжный ракетный щит Родины.

В Дубне, на левом берегу Волги, жизнь многих семей связана с ДМЗ. Но в силу особого режима секретности информации о предприятии не так уж много. Это не значит, что завод совершенно закрыт для внешнего мира и ему не нужны новые кадры, свежие идеи, умы и умелые, работящие руки. А ребятам в скором времени будут нужны рабочие места, возможность определиться с будущей профессией, освоиться в коллективе, получить трудовые навыки.

Елена Викторовна Соловьёва - начальник отдела организационного развития, занимающаяся подбором персонала, а также Сергей Валерьевич Лесников - заместитель технического директора, рассказали ребятам о рабочих и технических специалистах, требующихся на завод, кадровой, социальной политике предприятия, стратегической важности продукции ДМЗ.

Перед учащимися выступили ветераны ДМЗ Эдуард Николаевич Варна и Нина Григорьевна Дьячкова. Их воспоминания нашли тёплый отклик в сердцах слушателей. Почётных гостей вечера наградили искренними аплодисментами.

Трудовая слава Дубненского машиностроительного завода не угасла и сейчас. Выполняя важные оборонные заказы, его квалифицированные мастера заслужили и заслуживают государственные награды для родного предприятия. Оно поистине становится для них вторым домом, а трудовой коллектив - одной большой сплочённой семьёй, где работают целые династии.

Ошибочно мнение о непрестижности рабочих профессий: сварщик, токарь фрезеровщик. Сейчас для управления современными станками нужны знания информатики, хотя умелые руки и трудовой энтузиазм по-прежнему в цене.

Студенты МОАТТ и старшеклассники показали, что неплохо разбираются в технике и знакомы с токарным и фрезерным делом. Ремонт и изготовление деталей машин изучают и в техникуме, школьники бывали в некоторых цехах на дне открытых дверей.

XXI век по-прежнему требует быть в боевой готовности на страже родных рубежей, ждёт новых трудовых и интеллектуальных достижений от нашей оборонной промышленности. И с таким кадровым резервом они обязательно будут.

Ребята интересовались жизнью завода сегодня, перспективами для молодых специалистов, возможностью трудоустройства на ДМЗ. Контактные данные, оставленные в библиотеке приглашёнными руководителями, очень пригодились нашим юным гостям. Предприятие живо и будет жить, успешно выполнять планы и государственные задания с новыми молодыми кадрами, патриотами своего города и страны. Сегодня молодёжи есть где приложить свои знания, умения, силы и устремления, найти работу и дружный трудовой коллектив по душе.

Алла СОБОЛЕВА