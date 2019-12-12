Отличными новостями поделились с нами студенты колледжа Университета «Дубна»: в последние недели им удалось одержать победу сразу в нескольких состязаниях. Причем это касается как их профессионального мастерства, так и спортивных достижений.

Так, студент колледжа Александр Тарасов в составе команды города под руководством тренера Андрея Валентиновича Киселева принял участие в Открытом чемпионате Голландии по стрельбе «Dutch Open 2019».

Александр стал победителем чемпионата в классе стандарт в практической стрельбе из пневматического пистолета.

Высокий результат показали ребята и на VI Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Московская область-2020. Его участниками стали более 1300 представителей образовательных организаций области, которые соревновались на 31 площадке Подмосковья по 109 компетенциям. Колледж «Дубна» на этих состязаниях представляли Игорь Покровский (компетенция «Разработка мобильных приложений»), Денис Первушкин (компетенция «Инженерный дизайн CAD»), Ангелина Бочарова (компетенция «Промышленный дизайн»), Павел Павлович(компетенция «Видеопроизводство»), Артем Орлов (компетенция «Изготовление прототипов»).

Все ребята показали хорошие знания по своим компетенциям, при этом Игорь Покровский стал победителем в своей компетенции, а Ангелина Бочарова стала призером и заняла третье место.

Немногим ранее в самом колледже прошел V Московский чемпионат «Абилимпикс-2019. Студент университета «Дубна» Андрей Волков в сопровождении эксперта Андрея Вячеславовича Самсонова принял участие в чемпионате по компетенции “Инженерный дизайн (CAD)”. В результате соревнований Андрей занял 1 место. А студент третьего курса колледжа Дмитрий Шералиев в сопровождении эксперта Татьяны Валерьевны Куфтиновой принял участие в чемпионате по компетенции «Администрирование баз данных» на базе Балашихинского техникума. В результате соревнований Дмитрий занял 1 место.

Мы поздравляем студентов со столь высокими результатами их работы и желаем дальнейших успехов!

Подготовила Анна Французова