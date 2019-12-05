13 декабря Дубна в очередной раз станет участницей международной образовательной акции «Тест по истории Отечества», созданной по инициативе Молодёжного парламента при Государственной думе Федерального Собрания Российской Федерации. В Дубне организатором акции выступил Молодёжный парламент при Совете депутатов городского округа Дубна совместно с образовательными организациями города.

С 2015 года в Российской Федерации и еще 50 странах мира в рамках международного проекта «Каждый день горжусь Россией!» проходят тематические тестирования. В этом году Международная образовательная акция «Тест по истории Отечества» пройдёт по всей России в единый день, 13 декабря. Дубна также примет в ней активное участие. Акция проводится с целью оценки уровня исторической грамотности граждан Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, об отечественной истории, для привлечения внимания к получению знаний об отечественной истории.

Организаторами проведения акции в муниципалитетах Московской области являются Молодёжные парламенты при поддержке органов местного самоуправления, образовательных и общественных организаций. На сегодняшний день Молодёжным парламентом Дубны ведётся активная подготовка к проведению акции в нашем городе. Уже зарегистрирована площадка для проведения акции - Универсальная библиотека ОИЯИ им. Д.И. Блохинцева (ул. Блохинцева, д. 13/7), также организуется взаимодействие со школами города по проведению акции. Всех дубненцев, вне зависимости от возраста, любящих свою Родину, чтящих её историю и традиции, приглашаем 13 декабря в 18:00 в «Блохинку»!

Отдельная благодарность за помощь в подготовке акции депутату Совета депутатов Дубны, руководителю Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ Андрею Владимировичу Тамонову .

«Если у вас вдруг не будет возможности посетить площадку теста, вы всегда сможете принять в нём участие в онлайн-режиме, для этого достаточно просто зарегистрироваться на сайте кдгр.рф , также на нём вы сможете найти больше информации об этом проекте, найти площадку для проведения теста», - прокомментировал председатель Молодёжного парламента при Совете депутатов городского округа Дубна, муниципальный координатор акции в Дубне Егор Волков.