В Минобрнауки России состоялась рабочая встреча Министра науки и высшего образования Российской Федерации Михаила Котюкова и Министра образования, науки, исследований и спорта Словацкой Республики Мартины Лубиова.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества и подписали соглашение о взаимном признании образования, квалификаций и ученых степеней. «Это очень важный документ - он существенно облегчает жизнь тем, кто уже получил образование в нашей стране, и расширяет возможности для поступления в российские вузы. Также мы договорились о продлении наших научных контактов, планируем переподписать в текущем году Меморандум о реализации научно-исследовательских проектов», - сообщил Михаил Котюков.

В 2018 году при финансовой поддержке двух министерств успешно завершены три совместных научно-исследовательских проекта с участием научно-исследовательских организаций и университетов России и Словакии. На реализацию каждого из проектов российской и словацкой сторонами было выделено 15 млн руб. и 300 тыс. евро соответственно.

Словакия активно участвует в деятельности Объединенного института ядерных исследований, занимая по объему проводимых совместных работ и научно-технических связей ведущие позиции среди стран-участниц ОИЯИ. 13 научно-исследовательских, научно-технических организаций и учебных заведений Словакии сотрудничают и поддерживают связи с ОИЯИ. Среди них Университет им. Я.А. Коменского, Институт физики словацкой Академии наук, Словацкий технический университет в Братиславе и Университет им. Шафарика в Кошице.

«Это исторический момент сотрудничества наших стран. Соглашение облегчает жизнь тысячам людей. Мы рады, когда студенты учатся за рубежом и еще более рады, когда они возвращаются работать домой. Мы всячески приветствуем получение международного опыта и поддерживаем стипендиальные программы и студенческие обмены», - в свою очередь отметила Мартина Лубиова.

В 2018/19 учебном году Словакии было предоставлено 98 государственных стипендий, в 2019/20 учебном году их количество возросло до 110. Это связано с необходимостью выполнения обязательств российской стороны в части выделения дополнительных стипендий для подготовки словацких специалистов в области ядерной энергетики и технологий.

Словацкие университеты в 2019/20 учебном году приняли на обучение 29 российских студентов и 6 человек – на летние курсы словацкого языка. Кроме того, по направлению Минобрнауки России в университетах Братиславы, Нитры и Прешова работают три российских преподавателя русского языка и литературы.

В настоящее время 104 российских и 32 словацких вуза на основе заключенных соглашений осуществляют сотрудничество в области обмена преподавателями и студентами, совместной подготовки учебно-методической литературы, реализации совместных программ и проектов, проведения конференций и семинаров.

Учитывая взаимную заинтересованность в дальнейшей реализации совместных проектов, министерства договорились ускорить процесс подготовки к подписанию Меморандума о взаимопонимании о порядке проведения конкурса на предоставление грантов в рамках научно-технического сотрудничества. Стороны планируют в 2020 году объявить совместный конкурс научно-исследовательских проектов на предоставление грантов в 2021-2023 годах.

По информации Минобрнауки