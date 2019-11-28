Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста в 2019 году на примере Государственного казенного учреждения Московской области «Дубненский центр занятости населения» У жителей Московской области, отнесенных к категории граждан предпенсионного возраста, не являющихся официально признанными службой занятости безработными, появилась возможность получить содействие занятости путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда. Такая деятельность ведется в соответствии с федеральным проектом «Старшее поколение» национального проекта «Демография», в рамках национального проекта «Демография», а также в соответствии с государственной программой Московской области «Социальная защита населения Московской области на 2017-2024 годы» и согласно Постановлению Правительства Московской области от 16.04.2019 №214/12 «Об утверждении Порядка организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста и расходования средств на указанные цели на период до 2024 года». Возможность получить содействие занятости путем организации профессионального обучения, дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда, а также когда оплата за обучение граждан предпенсионного возраста, находящихся в трудовых отношениях с работодателями, и граждан, обратившихся в службу занятости в поиске работы, но не признанных безработными, осуществляется за счет федерального бюджета (95%) и бюджета Московской области (5%) - замечательная поддержка государства как в моральном, так и материальном плане. Причем гражданам, обратившимся в службу занятости в поисках работы, но не признанным безработными, во время профессионального обучения либо получения дополнительного профессионального образования (далее - профобучение) назначается и выплачивается стипендия в размере 11280,00 рублей - это дополнительная финансовая поддержка граждан предпенсионного возраста, оказавшихся по определенному стечению обстоятельств в качестве ищущих работу на рынке труда. Будем надеяться, что финансовые средства, выделяемые на эти цели из федерального и областного бюджетов, будут использованы на благо граждан предпенсионного возраста, ищущих работу, а также граждан, находящихся в трудовых отношениях с работодателями, конечной целью чего должно быть для одних трудоустройство, для других - сохранение занятости на рабочем месте. Дубненским ЦЗН в текущем году, начиная с мая, направлен на профобучение 61 гражданин предпенсионного возраста по таким программам для офисных работников, как «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Работа в системе AutoCad», «Компьютерная грамотность и графический дизайн (со знанием программы AutoCad», «Основы сметного дела», «1С: Предприятие», «Бухгалтерский учет (углубленный курс), «Специалист кадровой службы (со знанием программы 1С: Зарплата и управление персоналом», «1С: Зарплата и управление персоналом (версия 8.3)», «Основы WEB дизайна в Photoshop», «Ландшафтный дизайн», «Дизайн интерьера», «Кадровый менеджмент», а также по рабочим профессиям - по программам «Массажист», «Парикмахер», «Портной», «Косметолог, косметик, визажист», «Оператор персональных компьютеров». Профобучение для граждан предпенсионного возраста осуществлено и продолжает осуществляться в таких образовательных организациях, как Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Образовательный центр «Дубна», Общество с ограниченной ответственностью «Учебный центр «ПРОФИ», Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Сибирский институт практической психологии, педагогики и социальной работы». Все эти организации имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности, и все они стали участниками конкурсных процедур в сфере закупок товаров, работ и услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию граждан, относящихся к категории граждан предпенсионного возраста, став победителями. На 22 ноября 2019 года завершили профобучение 26 граждан предпенсионного возраста, из них 24 человека, находящихся в трудовых отношениях с работодателями, возвратились на прежние места работы (Производственно-техническое объединение городского хозяйства, АО «Энергия Тензор», АО научно-производственная компания «Дедал», Муниципальное автономное учреждение «Городские парки», Дубненское управление социальной защиты населения, ЦСО «Рождественский», ЦСО «Родник», Государственное казенное учреждение социального обслуживания Московской области «Дубненский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Бригантина», ГУ ПФР по г. Дубна, Дубненский филиал Дмитровского предприятия «Почта России»), двое граждан предпенсионного возраста, обратившиеся в Дубненский ЦЗН в поиске работы и завершившие по направлению Дубненского ЦЗН профобучение 28.10.2019 года, пока не трудоустроены. Продолжают профобучение 35 граждан предпенсионного возраста, 32 из которых находятся в трудовых отношениях с работодателями. В том числе продолжают профобучение 8 граждан предпенсионного возраста по Соглашению о предоставлении из бюджета Московской области субсидии на возмещение затрат работодателей на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан предпенсионного возраста. Соглашения подписаны директором ГКУ МО «Дубненский ЦЗН» и руководителями дубненских предприятий ООО «КАПЛЕКС» (Соглашение на профобучение одного гражданина ППВ), ООО ИРЦ «Дубна» (Соглашение на профобучение двух граждан ППВ), ООО «Сплав-ДМЗ» (Два Соглашения на профобучение одного гражданина ППВ и четверых граждан ППВ соответственно). Срок окончания профобучения практически у всех обучающихся граждан ППВ - 5 и 10 декабря 2019 года. Положительные примеры получивших новую профессию граждан предпенсионного возраста Ольга Б., 01.05.1967 г.р. (52 года), работающая в качестве рабочего зеленого хозяйства. Ольга Б., имеющая среднее профессиональное образование по профессии «токарь», прошла переподготовку по программе «Ландшафтный дизайн» в АНО ДПО «Образовательный центр «Дубна». Закончив обучение, она получила диплом о профессиональной переподготовке на ведение профессиональной деятельности в сфере ландшафтного дизайна и проектирования и может работать по профессии художник-конструктор (дизайнер) средний квалификации, что поможет воплощать в ее работе идеи и задачи озеленения и благоустройства города Дубны, а также возможность повышения в должности в перспективе. Защита диплома пройдена Ольгой Б. успешно, ее работа и в графическом исполнении, и в теоретическом - защите на экзамене аттестационной работы на тему: «Декоративные деревья и кустарники» - заслужила оценку «отлично». Но самое главное, что Ольга не только сохранила занятость, но и повысила свой образовательный уровень, что несомненно сыграет положительную роль в ее профессиональной деятельности, так как знания о почве как о природном объекте, морфологии и классификации почв, ее загрязнении и деградации, агрохимических свойствах, питании растений, о макро- и микроэлементах в почве, о посадочных смесях имеют большую значимость в данной работе озеленителя. Знания же основ топографии, основ проектирования, ведения проектной документации, дендрологической планировки участка, устройства альпинариев, клумб и розариев не только пригодятся в случае повышения по должности, но и в практической работе в настоящий в момент как на производстве, так и на собственном дачном участке. Ольга Р., 14.03.1968 г.р. (51 год), работающая в качестве специалиста по кадрам. Ольга Р., имеющая среднее профессиональное образование по профессии педагог, прошла переподготовку по программе «Кадровый менеджмент» в АНО ДПО «Образовательный центр «Дубна», что необходимо ей для профессиональной деятельности. Освежив старые знания и получив новые определенные знания ведения делопроизводства, кадрового делопроизводства, в использовании офисных информационных технологий, в том числе версии «1С: Управление персоналом», трудового законодательства и т.д., Ольга успешно защитила диплом о переподготовке на право ведения профессиональной деятельности в сфере кадрового менеджмента (управление персоналом). Следует отметить, что Ольга осталась довольна пройденной курсовой профессиональной переподготовкой, которая очень пригодилась ей в профессиональной деятельности. Новые знания облегчили решение некоторых вопросов в ведении делопроизводства и кадрового делопроизводства в ее организации. В результате, пройдя курсовую переподготовку в рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография», обе женщины улучшили свой образовательный уровень, получив новые знания и компетенции, тем самым изменили свою жизнь в лучшую сторону. И это можно сказать о большинстве граждан предпенсионного возраста, направленных Дубненским ЦЗН на профессиональную переподготовку либо повышение квалификации, как завершивших профобучение, так и еще продолжающих, точно так же, потому что граждане данной категории мотивированы на конечную цель - трудоустройство либо сохранение занятости с возможностью в перспективе карьерного роста. Поэтому рекомендую гражданам предпенсионного возраста, работающим на предприятиях и в организациях нашего города, независимо от форм собственности, планирующим повысить свою квалификацию путем развития имеющихся знаний, компетенций и навыков либо пройти профессиональную переподготовку для приобретения новых знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда, обратиться в ГКУ МО «Дубненский ЦЗН», где вам помогут выбрать определенную профессию или квалификацию и отправят на профобучение на безвозмездных условиях. Тел.: 212-19-43, 212-19-94. Н.Ю. ПОПОВА, заместитель директора Дубненского ЦЗН