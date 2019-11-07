В подмосковной Дубне в преддверии осенних каникул отряды юных инспекторов движения посвятили первоклашек в пешеходы.

Всю первую четверть первоклассники усиленно изучали и вспоминали правила дорожного движения, прорабатывали совместно с отрядами ЮИД безопасные маршруты от дома в школу. А в конце четверти их ждал экзамен по правилам дорожного движения и, конечно же, праздник.

Пройдя посвящение и произнеся клятву пешехода, первоклассники стали полноправными участниками дорожного движения. Им вручили удостоверения грамотного пешехода и подарили световозвращающие катафоты на портфели. А первоклассники в свою очередь призвали всех водителей: «Некуда спешить. Дети - на каникулах, будьте внимательны на дорогах».

Подготовил Кирилл ОРЛОВ