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Полноправные участники дорожного движения PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
07.11.2019 00:00

В подмосковной Дубне в преддверии осенних каникул отряды юных инспекторов движения посвятили первоклашек в пешеходы.

Всю первую четверть первоклассники усиленно изучали и вспоминали правила дорожного движения, прорабатывали совместно с отрядами ЮИД безопасные маршруты от дома в школу. А в конце четверти их ждал экзамен по правилам дорожного движения и, конечно же, праздник.

Пройдя посвящение и произнеся клятву пешехода, первоклассники стали полноправными участниками дорожного движения. Им вручили удостоверения грамотного пешехода и подарили световозвращающие катафоты на портфели. А первоклассники в свою очередь призвали всех водителей: «Некуда спешить. Дети - на каникулах, будьте внимательны на дорогах».

Подготовил Кирилл ОРЛОВ
  		 
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