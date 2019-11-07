Накануне школьных каникул пожарные и спасатели Дубненского территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» напомнили детям и взрослым о безопасности в каникулярное время.

Работники пожарных частей и поисково-спасательных отрядов рассказали взрослым, что ребенку необходимо знать: свой домашний адрес, номера телефонов родителей, номера телефонов спецслужб: пожарной и скорой помощи, полиции, газовой службы. А детям объяснили, как действовать в экстремальных ситуациях, если рядом нет взрослых:

• обнаружив пожар, позвонить по телефону 01 или 112, сообщить фамилию, адрес, что и где горит;

• предупредить о пожаре соседей, если необходимо, они помогут ребенку вызвать пожарных;

• небольшое возгорание можно потушить одеялом, водой, песком, огнетушителем;

• в случае возгорания нельзя прятаться под кровать, в шкаф, а надо постараться убежать из квартиры;

• ребенку необходимо знать: дым гораздо опаснее огня. В задымленном помещении необходимо закрыть нос и рот мокрой тряпкой, лечь на пол и ползти к выходу - внизу дыма меньше;

• при пожаре в подъезде пользоваться лифтом запрещается: он может отключиться;

• ожидая приезда пожарных, сохранять спокойствие. Когда приедут пожарные, выполнять все их указания.

Помните: жизни детей - в ваших руках! Не оставляйте детей без присмотра!

Анна Лапшинова, старший эксперт Дубненского ТУ СиС ГКУ МО «Мособлпожспас»