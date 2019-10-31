Современные дети живут в эпоху активной информатизации, компьютеризации и роботостроения. Технические достижения всё быстрее проникают во все сферы человеческой жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике. Благодаря разработкам компании LEGO на современном этапе появилась возможность уже в дошкольном возрасте знакомить детей с основами строения технических объектов.

Известно, что дети лучше всего учатся в игре. В процессе игры создаются условия, позволяющие ребенку самостоятельно строить систему взаимоотношений со сверстниками и взрослыми.

В детском саду №9 «Незабудка» полным ходом идет реализация проекта «Наука в Подмосковье» на занятиях «Начального технического моделирования». Воспитанники старших и подготовительных групп поэтапно выстраивают работу над проектом: выбор темы, распределение заданий, выбор материала и воссоздание города по частям. Ребята строят как с применением схем и образцов, так и по замыслу. Важной частью проекта является проигрывание сюжетных линий выстроенного фрагмента.

В творческом объединении «Начальное техническое моделирование» широко применяются учебные пособия Lego. Lego в переводе с датского означает «увлекательная среда». Наборы Lego имеют детали различных форм и размеров, что позволяет с легкостью их дифференцировать и создавать тематические композиции, развивать зрительное восприятие. С помощью игры с конструктором Lego дети не только учатся, но и расслабляются.

Использование пособий Lego - это новый тип обучения с чрезвычайно эффективными социализирующими методами воздействия: как правило, дети работают в мини-группе (обсуждается и учитывается мнение каждого ребенка) или же индивидуально.

Как известно, применение Lego способствует развитию у детей сенсорных представлений, поскольку используются детали разной формы, окрашенные в основные цвета.

Lego помогает развивать и совершенствовавать высшие психические функции (память, внимание, мышление, делается упор на развитие таких мыслительных процессов, как анализ, синтез, классификация, обобщение).

В процессе работы происходит тренировка пальцев кистей рук, что очень важно для развития мелкой моторики и в дальнейшем поможет подготовить руку ребенка к письму.

Совместные занятия сплачивают детский коллектив, формируют чувство симпатии друг к другу: ребята учатся совместно решать задачи, распределять роли, объяснять друг другу важность данного конструктивного решения.

Конструктивная деятельность тесно связана с развитием речи, т. к. вначале с ребенком проговаривается, что он хочет построить, из каких деталей, почему, какое количество, размеры и т. д., что в дальнейшем помогает малышу самому определять конечный результат работы.

Уже в ноябре ребятам творческого объединения «Начальное техническое моделирование» предстоит принять участие в городском конкурсе «Я - конструктор» со своим проектом. Пожелаем им успехов!