Восьмого октября в Торгово-промышленной палате Дубны прошел день открытых дверей для студентов университета «Дубна».

В рамках дня открытых дверей состоялся семинар о поддержке малого и среднего бизнеса в нашем наукограде.

Благодаря руководителю направления «Муниципальное управление и бизнес» университета «Дубна» С. Дзюбе, который уделяет особое внимание практической подготовке будущих специалистов, подобные встречи в городской ТПП стали традиционными.

Перед первокурсниками университета выступил президент ТПП г. Дубны В. Бобров, который открыл семинар со знакомства студентов с городскими предприятиями научно-промышленного комплекса, в том числе компаниями – резидентами Особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Дубна» посредством видеопрезентации и комментариями о каждом из них. Владимир Николаевич также уделил внимание развитию малого и среднего бизнеса в Дубне, в том числе при непосредственном участии городской Торгово-промышленной палаты.

Интересным опытом создания и развития производственной компании «Воля» в своем выступлении поделился ее руководитель С. Распопов. Именно ему, предпринимателю с большим стажем, начавшему производство с нуля, первокурсники задали больше всего вопросов. Студенты интересовались, почему предпочтение было отдано именно этому виду деятельности, почему производство открылось в Дубне, а не, к примеру, в столичном мегаполисе, в каком возрасте он как предприниматель организовал свой бизнес.

Продолжила встречу заместитель директора Дубненского ЦЗН Н.Попова, которая рассказала участникам семинара о государственной услуге, оказываемой службой занятости, по организации содействия в открытии собственного дела безработными гражданами, о поддержке открывших собственное дело при содействии ЦЗН в виде единовременной финансовой помощи в размере 96000,00 рублей. Она отметила, что консультационные услуги для желающих открыть свое дело оказываются как специалистами Дубненского ЦЗН, так и при содействии городской ТПП. В завершение своего выступления Надежда Юрьевна привела несколько интересных примеров открытия собственного дела молодыми безработными гражданами, в том числе в возрасте 19 лет, сделав акцент на том, что бизнес некоторых из них в настоящее время продолжается и даже развивается.

Вице-президент ТПП г.Дубны В.Никитин рассказал о существующих объектах инфраструктуры поддержки бизнеса, часть из которых базируется в университете «Дубна».

Заключительным этапом дня открытых дверей для студентов стала экскурсия по Торгово-промышленной палате, которую провел В.Бобров, представив экспозиции некоторых городских предприятий, в том числе научно-промышленного комплекса, начиная от изготовления базальтовых нитей и заканчивая производством детских колясок, манежей.

И.М. ГОГЕНКО, директор Дубненского ЦЗН