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Победа на чемпионате PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
10.10.2019 07:23

Не так давно завершился Московский областной чемпионат «Абилимпикс-­2019», участие в котором приняли учебные заведения Подмосковья. Соревнования проходят в нескольких категориях – для школьников, студентов и специалистов. Аграрно-­технологический техникум «Дубна» вернулся с этих состязаний с очередной победой.

Отметим, что чемпионат «Абилимпикс – 2019» среди студентов проводился по ряду компетенций, как, например, «Бисероплетение» и «Вязание крючком», «Администрирование отеля» и «Информационная безопасность», «Ландшафтный дизайн» и «Малярное дело». Студент 4 курса Евгений Цуриков, обучающийся по специальности «Технология продукции общественного питания», под руководством преподавателя спецдисциплин Татьяны Александровны Коноровой, в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» показал отличный результат среди участников и занял второе место! Для парня такой высокий результат ­ это подтверждение профессионального мастерства, а для его преподавателей – повод гордиться своим способным учеником.

Анна Французова
  		 
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