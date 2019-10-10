Не так давно завершился Московский областной чемпионат «Абилимпикс-­2019», участие в котором приняли учебные заведения Подмосковья. Соревнования проходят в нескольких категориях – для школьников, студентов и специалистов. Аграрно-­технологический техникум «Дубна» вернулся с этих состязаний с очередной победой.

Отметим, что чемпионат «Абилимпикс – 2019» среди студентов проводился по ряду компетенций, как, например, «Бисероплетение» и «Вязание крючком», «Администрирование отеля» и «Информационная безопасность», «Ландшафтный дизайн» и «Малярное дело». Студент 4 курса Евгений Цуриков, обучающийся по специальности «Технология продукции общественного питания», под руководством преподавателя спецдисциплин Татьяны Александровны Коноровой, в компетенции «Выпечка хлебобулочных изделий» показал отличный результат среди участников и занял второе место! Для парня такой высокий результат ­ это подтверждение профессионального мастерства, а для его преподавателей – повод гордиться своим способным учеником.

Анна Французова