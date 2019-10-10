Новое общежитие для студентов дубненского университета на 600 мест планируется построить к сентябрю 2022 года. На строительные работы власти региона выделили 600 млн рублей.

«Был большой запрос на общежитие, сейчас мы приступили к его проектированию. Выделили 600 млн рублей, чтобы ребята могли чувствовать себя комфортно, проходя обучение в этом высшем учебном заведении. Очень надеюсь, что мы своевременно приступим к строительству», ­ сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По информации правительства Подмосковья, новое общежитие университета «Дубна» будет рассчитано на 600 мест. Проект предусматривает возведение двух пятиэтажных корпусов, соединенных надземным переходом.

Первый зампредседателя правительства ­ министр образования Подмосковья Ольга Забралова уточнила, что до конца 2020 года планируется провести проектирование здания общежития, а в 2021 году приступить к строительству.