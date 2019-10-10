В дошкольном образовательном учреждении №26 «Радуга» кипит работа: полным ходом идет замена асфальтового покрытия, а также ремонтируют крылечки и демонтируют аварийные лестницы, изжившие свой срок службы. Такое обновление дошкольному учреждению как нельзя кстати.

Первые работы ударным темпом начались в минувшую субботу рано утром. Выходной день был выбран не случайно, чтобы в детском саду не было ребятишек. Завершить все работы (они разделены на два этапа) подрядчик намерен к концу ноября. Объем работ, запланированных в ДОУ №26 «Радуга», весьма объемный. Как сообщили в администрации города, была выделена спонсорская помощь в размере 3 млн рублей. Главой города М.Н. Даниловым было принято решение о направлении этих денежных средств на ремонт и благоустройство дошкольного образовательного учреждения.

Работа в «Радуге» будет продолжаться ближайшие недели, так что оценить ее масштаб можно будет лишь в конце следующего месяца. Но уже сейчас понятно, что территория детского сада серьезно преобразится и станет более комфортной, благоустроенной и ухоженной.

Анна ФРАНЦУЗОВА