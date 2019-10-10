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Состоялась 27-я открытая физико-математическая олимпиада, которая ежегодно проводится на физико-математическом факультативе.
Ее участниками стали 97 школьников 58 классов Дубны и соседних городов. Участникам было предложено два варианта заданий: для учеников 67 классов и для восьмиклассников, причем каждый вариант включал задачи по физике и математике. Для успешного выступления необходимо было решить задачи по обоим предметам.
Результаты олимпиады среди учеников 67 классов
Победитель: Злотникова Таисия (7 «л» класс, лицей №6).
Призеры: Разумная Дарья (5 «л» класс, лицей №6), Бубен Федор (6 «ла» класс, лицей №6), Елин Иван (6 «б» класс, гимназия №8), Лубашевский Георгий (6 «л» класс, лицей №6), Андреев Максим (7 «в» класс, гимназия №11), Воронюк Иван (7 «а» класс, школа №9), Жабицкий Вячеслав (7 «л» класс, лицей №6), Казача Иван (7 «и» класс, Полислицей), Прохорова Варвара (7 «а» класс, школа №7).
Результаты олимпиады среди учеников 8 классов
Победитель: Лобанов Максим (8 «л» класс, лицей №6).
Призер: Шаров Святослав (8 «б» класс, гимназия №11).
Победителей и призеров олимпиады поздравили председатель Совета депутатов Дубны Сергей Александрович Куликов и депутат городского Совета депутатов Марк Владиславович Ширченко.