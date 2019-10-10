Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Состоялась открытая олимпиада PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
10.10.2019 07:21

Состоялась 27-­я открытая физико-­математическая олимпиада, которая ежегодно проводится на физико­-математическом факультативе.

Ее участниками стали 97 школьников 5­8 классов Дубны и соседних городов. Участникам было предложено два варианта заданий: для учеников 6­7 классов и для восьмиклассников, причем каждый вариант включал задачи по физике и математике. Для успешного выступления необходимо было решить задачи по обоим предметам.

Результаты олимпиады среди учеников 6­7 классов

Победитель: Злотникова Таисия (7 «л» класс, лицей №6).

Призеры: Разумная Дарья (5 «л» класс, лицей №6), Бубен Федор (6 «ла» класс, лицей №6), Елин Иван (6 «б» класс, гимназия №8), Лубашевский Георгий (6 «л» класс, лицей №6), Андреев Максим (7 «в» класс, гимназия №11), Воронюк Иван (7 «а» класс, школа №9), Жабицкий Вячеслав (7 «л» класс, лицей №6), Казача Иван (7 «и» класс, Полис­лицей), Прохорова Варвара (7 «а» класс, школа №7).

Результаты олимпиады среди учеников 8 классов

Победитель: Лобанов Максим (8 «л» класс, лицей №6).

Призер: Шаров Святослав (8 «б» класс, гимназия №11).

Победителей и призеров олимпиады поздравили председатель Совета депутатов Дубны Сергей Александрович Куликов и депутат городского Совета депутатов Марк Владиславович Ширченко.

 
  		 
< Октября 2019 >
П В С Ч П С В
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо