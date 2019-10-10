Состоялась открытая олимпиада Автор: Встреча Состоялась 27-­я открытая физико-­математическая олимпиада, которая ежегодно проводится на физико­-математическом факультативе. Ее участниками стали 97 школьников 5­8 классов Дубны и соседних городов. Участникам было предложено два варианта заданий: для учеников 6­7 классов и для восьмиклассников, причем каждый вариант включал задачи по физике и математике. Для успешного выступления необходимо было решить задачи по обоим предметам. Результаты олимпиады среди учеников 6­7 классов Победитель: Злотникова Таисия (7 «л» класс, лицей №6). Призеры: Разумная Дарья (5 «л» класс, лицей №6), Бубен Федор (6 «ла» класс, лицей №6), Елин Иван (6 «б» класс, гимназия №8), Лубашевский Георгий (6 «л» класс, лицей №6), Андреев Максим (7 «в» класс, гимназия №11), Воронюк Иван (7 «а» класс, школа №9), Жабицкий Вячеслав (7 «л» класс, лицей №6), Казача Иван (7 «и» класс, Полис­лицей), Прохорова Варвара (7 «а» класс, школа №7). Результаты олимпиады среди учеников 8 классов Победитель: Лобанов Максим (8 «л» класс, лицей №6). Призер: Шаров Святослав (8 «б» класс, гимназия №11). Победителей и призеров олимпиады поздравили председатель Совета депутатов Дубны Сергей Александрович Куликов и депутат городского Совета депутатов Марк Владиславович Ширченко.

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