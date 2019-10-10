2 октября во Дворце культуры «Октябрь» состоялся праздничный вечер, посвященный Всемирному дню учителя. По традиции, в честь профессионального праздника лучших представителей системы образования Дубны наградили грамотами министерства образования Московской области и главы города. Приятно отметить, что среди награжденных – педагоги православной гимназии «Одигитрия». Директор гимназии Светлана Владимировна Жегалина и преподаватель истории Елена Георгиевна Дьяченко получили почетные грамоты министерства образования Московской области. Награды вручал заместитель главы города Владимир Потапенко.

Как отметила начальник управления городского народного образования Татьяна Виноградова, педагогическому сообществу Дубны есть чем гордиться. Система образования города по результатам 2019 года признана лучшей в Московской области. Из 11 школ четыре школы вошли в Топ-100 лучших общеобразовательных учреждений Московской области. Татьяна Виноградова подчеркнула, что успех школы складывается из успеха деятельности школы и успеха деятельности директора.

Напомним, в Топ-100 вошли дубненские школы: лицей №6 (5 место в рейтинге), лицей «Дубна» (70), гимназия №3 (84), гимназия №8 (90).

Торжества в День учителя

В Доме Правительства Московской области состоялся торжественный концерт, посвященный Дню учителя. На торжестве были объявлены имена победителей областного конкурса «Педагог года Подмосковья­2018» в номинации «Учитель года Подмосковья» и «Воспитатель года Подмосковья». Также состоялось вручение дипломов лучшим учителям ­ победителям премии губернатора Московской области «Лучший учитель­предметник» и «Лучший учитель начальных классов». Педагогов Московской области поздравили министр просвещения Российской Федерации О.Ю. Васильева и министр образования Московской области О.С. Забралова.

Наукоград поздравляет своих педагогов

Как мы уже сказали, в нашем наукограде вечер, посвящённый Всемирному дню учителя, прошел во Дворце культуры «Октябрь». Педагоги окунулись в тёплую атмосферу, пронизанную хорошим настроением и позитивными эмоциями. Поздравления перемежались душевными пожеланиями и прекрасными музыкальными номерами. Самые лучшие, тёплые слова были произнесены в адрес виновников торжества ­ учителей, воспитателей, руководителей учреждений образования. Их труд, профессионализм, творческая энергия, вклад в дело, которому они посвятили много лет, бесценны.

Педагогическому сообществу нашего города есть чем гордиться. Система образования городского округа Дубна по результатам 2019 года признана лучшей в Московской области! Никогда не будет лишней для любого человека признательность за его старание, за высокие результаты труда. Педагогов города с профессиональным праздником поздравил заместитель главы города В.А. Потапенко, пожелав здоровья, счастья и успехов на их нелегком поприще.

Начальник Управления народного образования городской администрации Т.К. Виноградова в своём выступлении отметила, что успех школы складывается из успеха деятельности школы и успеха деятельности директора. И результаты налицо ­ четыре из одиннадцати дубненских школ вошли в Топ­100 лучших общеобразовательных учреждений Московской области.

Особые тёплые слова были произнесены как в адрес ветеранов педагогического труда, настоящих мастеров, отдавших школе и детям тысячи трудных, но важных часов, так и в адрес молодых педагогов, участников муниципального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют 2019». По доброй традиции в честь профессионального праздника грамотами Министерства образования Московской области, главы города по итогам 2019 года награждены лучшие представители системы образования.

Присвоено почетное звание

За большой личный вклад в развитие и организацию образования, заслуги в педагогической и воспитательной деятельности, обеспечивающей получение обучающимися глубоких знаний, развитие и совершенствование их творческого потенциала Ольге Анатольевне Эпельбаум ­ учителю русского языка и литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 3 г. Дубны Московской области», присвоено почетное звание «Заслуженный работник образования Московской области». Поздравляем Ольгу Анатольевну и желаем дальнейших творческих успехов в профессиональной деятельности!

Незабываемый подарок

Незабываемый подарок специалистам Управления народного образования, Центра развития образования ко Дню учителя сделал благочинный Дубненско­Талдомского округа Павел Мурзич. Педагоги совершили паломническую экскурсию по Свято­Троицкой Сергиевой лавре, познакомились со святынями и достопримечательностями крупнейшего центра русской духовной культуры. Также они побывали в стенах самой alma mater – Московской духовной академии и в уникальном по своему богатству и значимости Церковно­археологическом музее. Очень вкусно пообедали в трапезной, а, поднявшись на колокольню, полюбовались Лаврой и ее окрестностями. Педагоги передают огромную благодарность нашему благочинному отцу Павлу за возможность не только ещё раз соприкоснуться с культурным духовным наследием нашего прошлого и настоящего, но и за душевные беседы.

Подготовили Светлана Козлова, Ольга ШАРОВА