26 сентября один из ведущих российских вузов - университет «Дубна» отметил 25 лет со дня основания. В торжественных мероприятиях, посвященных этой дате, принял участие губернатор Московской области Андрей Воробьев. 25-летие вуза стало отличным поводом собрать вместе студентов, аспирантов и выпускников, преподавателей, профессоров и представителей предприятий-партнеров, научных организаций наукограда и России, друзей Международного государственного университета «Дубна». Поздравить коллектив высшего учебного заведения приехал и губернатор Московской области Андрей Воробьев. - Четверть века для высшего учебного заведения - не такой большой срок, - сказал глава региона. - Но благодаря преподавателям, сотрудничеству с легендарным Объединенным институтом ядерных исследований, другими организациями университет «Дубна» сегодня на слуху. Приятно, что в его стенах учатся талантливые ребята, которые востребованы после окончания высшего учебного заведения. Можно быть в каких угодно рейтингах и утешать себя тем, что входишь в сотню лучших российских вузов, что само по себе достижение, или достойно держаться в мировом рейтинге, а наш университет входит и туда, но, я думаю, самое ценное - это возможность студента, молодого человека, который отучился здесь, быть востребованным. Я знаю, что абсолютное большинство ребят, которые заканчивают наш университет, сегодня при деле. И за это хочу прежде всего поблагодарить преподавателей и наш легендарный институт. Обращаясь с поздравлением к ректору университета «Дубна» доктору физико-математических наук профессору Дмитрию Фурсаеву, губернатор сделал акцент на перспективах и практических шагах развития вуза. Это касается в том числе улучшения условий учебы студентов, строительства общежития. Начать его Андрей Воробьев под аплодисменты зала пообещал в конце следующего года: «Наша задача, чтобы всё, что я сказал на этой сцене, материализовалось к 2021 году. Будем стараться сделать так, чтобы это получилось». За вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи с 25-летием со дня образования губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил коллективу университета «Дубна» благодарность и напутствовал студентов: «Человек любознательный, ищущий всегда имеет возможность реализовать себя в самых смелых направлениях. Я вам этого искренне желаю!» За четверть века в университете «Дубна» получили образование тысячи студентов, которые сегодня являются классными специалистами в своих областях, многие возглавляют высокотехнологичные предприятия, в том числе резидентов подмосковной ОЭЗ «Дубна». В некоторых из них численность сотрудников, окончивших этот вуз, превышает 50 процентов. - Управляющая компания особой экономической зоны заключила договора о сотрудничестве с отдельными кафедрами и соглашение о взаимодействии с университетом, - отметил генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев. - Но и без официальных документов изначально мы всегда поддерживали тесные контакты с вузом, который является основным поставщиком квалифицированных специалистов для наших резидентов. Ежегодно в ОЭЗ приходят 30-40 его выпускников. Университет «Дубна» сегодня - это коллектив единомышленников, в котором есть преемственность поколений, ценят традиции, стремятся к постоянному развитию и вместе добиваются высоких результатов. Усилия преподавателей, профессоров, которые говорят со студентами на языке современной науки, готовят специалистов будущего, а также современная учебно-научная инфраструктура были отмечены многократно. Уже четвертый год подряд университет «Дубна» входит в сотню лучших вузов России, а в этом году вошел и в международный рейтинг лучших университетов мира. Остается пожелать коллективу больших возможностей для будущих свершений, а самое главное, чтобы молодежь приходила сюда не только за престижным дипломом, но и открывать что-то новое для себя. Светлана ЖУКОВА