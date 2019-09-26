Дубненский университет, который с 2008 года возглавляет доктор физико-математических наук Дмитрий Владимирович Фурсаев, отмечает 25-летний юбилей. Он образован 1 октября 1994 года, а в 2001 году вузу присвоен статус «Губернаторский университет». Выбрать профессию по-душе Сегодня образовательная структура университета весьма обширна и включает: 2 факультета, 2 института, колледж и 5 филиалов в городах Дмитрове, Дзержинском, Лыткарино, Протвино и Котельниках. В 2015 году университет был успешно реорганизован в форме присоединения к нему трех учреждений среднего профессионального образования Московской области: Московского областного государственного колледжа технологий, экономики и предпринимательства в городе Лыткарино, Котельниковского промышленно-экономического техникума в городе Котельники и Дмитровского государственного политехнического колледжа. Обучение в университете «Дубна» ведется по более чем 120 направлениям подготовки всех уровней образования (высшее образование - бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура, подготовка специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих, профессиональное обучение. В аспирантуре университета осуществляется подготовка научно-педагогических кадров по 10 направлениям подготовки, включающим в себя 21 образовательную программу. В 2019 году по запросу работодателей открыты направления обучения по физике и астрономии. Ежегодно в университете обучается более 6 000 студентов очной формы обучения и более 1 600 студентов заочной формы обучения. Численность студентов высшего образования - около 5 000 обучающихся. Ежегодно вуз выпускает более 1000 специалистов, бакалавров и магистров, 570 человек, получивших профессиональное образование. Причем из общего числа выпускников университета трудоустроены 91%, работают по специальности 73%. В университете работают около 580 преподавателей, в том числе 115 докторов наук и 260 кандидатов наук. Успехи студентов Университет «Дубна» относится к числу наиболее динамично развивающихся российских университетов, созданных в постсоветскую эпоху. Несомненным достижением университета стало позиционирование в ТОП-100 лучших вузов РФ в течение последних 4 лет между 50 и 60 местами (в 2019 г. - 57-е место). Здесь внедрены новые инновационные образовательные проекты для подготовки элитных кадров по приоритетным направлениям: создание совместно с ОИЯИ в 2019 году Международной инженерной школы и Школы Аналитики Больших данных. Успехи студентов университета «Дубна» говорят о качестве образования: за последние пять лет за отличную учебу и успехи в научной и общественной деятельности более 40 студентов получили стипендии Правительства Российской Федерации, более 30-ти - стипендии Президента РФ, 300 студентов получили именную стипендию «Подмосковье», более 250 студентов и 70 аспирантов - научные гранты губернатора Московской области. Студенты университета ежегодно становятся призерами и победителями национального чемпионата Worldkills по различным компетенциям (за последние 5 лет - 8 человек). Кадры для предприятий Университет является головным вузом - участником территориального инновационного Кластера ядерно-физических и нанотехнологий в г. Дубне, объединяющего ведущие научные организации и организации наукоемкого сектора экономики наукограда, в Дубне университет имеет 50 организаций работодателей. Вуз обеспечивает кадрами компании-резиденты ОЭЗ «Дубна» (около 80 выпускников ежегодно) и Объединенный институт ядерных исследований, в частности, проект класса мегасайенс «НИКА» (в ОИЯИ действует 7 базовых кафедр, на которых ведут преподавательскую деятельность около 120 сотрудников ОИЯИ, около 50 выпускников ежегодно трудоустраиваются в ОИЯИ). Средний балл ЕГЭ поступивших рос темпами, опережающими общероссийские показатели, за последние 4 года в целом по университету он увеличился на 17% и в 2019 году достиг значения 72,3; лидерами роста за последние 5 лет стали естественнонаучные, инженерные и IT направления. Большое внимание уделяется подготовке школьников к олимпиадам и поступлению в университет. В 2018 году в университете создан «Абитуриент-центр», в 2019 г. - заочная школа «Дубна» по физике, математике, IT, русскому языку, английскому языку. Ежегодно проводятся более 200 профориентационных мероприятий для школьников, включающих мастер-классы, фестивали, тренинги и т.д. Дополнительное образование Для руководителей и специалистов организаций и образовательных учреждений Московской области университетом разрабатываются программы дополнительного образования с учетом потребностей предприятий-заказчиков по инновационным направлениям развития науки и техники, новым технологиям. В вузе организована система повышения квалификации и переподготовки кадров. На бюджетной основе ежегодно обучается около 350 работников системы образования Московской области - руководителей и педагогических работники школ и детских садов, колледжей, организаций дополнительного образования, а в 2019 году эта цифра достигла 700 человек. Научно- исследовательская деятельность Приоритетным направлением работы университета являются научные исследования. В период с 2014 по 2019 год средний годовой объем научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ университета существенно вырос и превысил планку в 200 миллионов рублей. В рамках реализации федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» были завершены исследования по четырем прикладным научным проектам, субсидируемым из федерального бюджета. В 2016 и 2017 годах завершены исследования по проектам в рамках грантов Правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций. Творческие коллективы ведут активную научную деятельность в рамках более чем 70 внутренних базовых и приоритетных научно-исследовательских работ. В ходе выполнения таких работ формируются темы магистерских и кандидатских диссертаций во всем спектре направлений деятельности университета. Ежегодное число привлекаемых к научной деятельности студентов и аспирантов превышает 120 человек. Количество зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности составляет более 50 единиц. Лаборатории высоких технологий За последние пять лет университету удалось осуществить качественный прорыв в развитии научной и учебно-научной лабораторной инфраструктуры. Создан ряд новых высокотехнологичных лабораторий, среди которых Лаборатория тонкопленочных технологий, Лаборатория по испытанию композитных материалов, лаборатории кафедр химии и новых материалов, геофизики, сетевых технологий, информационной безопасности, мехатроники, робототехники, физики, экологии, социологии. Наряду с образовательной деятельностью данные лаборатории предоставляют широкий спектр высокотехнологичных услуг для целого ряда научных организаций и компаний реального сектора экономики. Основными заказчиками услуг университетских лабораторий стали проекты Объединенного института ядерных исследований, НПП «АпАТэК», НПК «Дедал», ОКБ «Аэрокосмические системы» и др. В 2015 году в университете создан и успешно работает вычислительный кластер облачных сервисов. На основе кластера реализованы сервисы поддержки нескольких сотен виртуальных рабочих мест, а также сервисов виртуализации приложений. Новые технологии в области обслуживания информационной инфраструктуры позволяют не только существенно снизить затраты на обслуживание и обновление программного обеспечения в 30 компьютерных классах университета, но и обеспечить доступ к дорогостоящим программным пакетам для специализированных школьных классов, центров детского творчества на территории всей Московской области. Значительную роль в технологической подготовке инженерных кадров играет Центр прототипирования университета «Дубна», где ведутся проектные и опытно-конструкторские работы, включающие изготовление изделий из композитных материалов, приборов электронной техники, изготовление, сборка и наладка устройств 3D-печати, лазерной резки, напыления и покраски. Центр подготовки кадров С сентября 2014 года в университете функционирует Научно-методический центр подготовки кадров по приоритетным отраслям экономики Московской области, включая оборонно-промышленный комплекс. Центр разработал в интересах Московской области методические материалы по организации и реализации программ среднего профессионального образования и профессионального обучения: формы основных и адаптированных образовательных программ, комплект материалов по организации сетевого обучения, дуального обучения и др. Сотрудники центра регулярно участвуют в экспертизе основных и адаптированных образовательных программ, разработанных профессиональными образовательными организациями Московской области. При участии научно-методического центра государственного университета «Дубна» организуются курсы повышения квалификации и семинары, в том числе с использованием дистанционных технологий, для сотрудников профессиональных образовательных организаций Московской области. Университет «Дубна» сотрудничает в области образования и научных исследований с различными зарубежными организациями из более чем 10 стран. Университет развивает международное сотрудничество в рамках 43 договоров о межвузовском сотрудничестве. И учимся, и отдыхаем Большое внимание в университете уделяется культурно-воспитательной работе. С 2009 года действует первый в Московской области студенческий строительный отряд. В частности, студенты участвовали в работах по строительству в наукограде моста через реку Волгу. В 2017 году в университете создан и успешно работает студенческий театр «Первый состав», пятый год радует своими выступлениями студенческий хор «Юность». За последние пять лет в университете проведено 250 культурно-массовых мероприятий. Наиболее значимые из них - ежегодный фестиваль национальных культур «Дружба народов», фестиваль студенческих театров «Летящая по волнам»; участие в Московском областном фестивале студенческого творчества «Студенческая весна Подмосковья», традиционный студенческий бал. Для занятий спортом открыт Дворец спорта «Олимп», где большой универсальный спортивный зал с трибунами на 1050 мест, плавательный бассейн 25x13 м, два зала фитнес-аэробики, залы настольного тенниса и атлетической гимнастики. Университет «Дубна» переступил порог своего 25-летия. Этот короткий срок стал периодом стремительного роста учебного и научного потенциала вуза, и сегодня на его счету немало достижений в различных направлениях деятельности. История вуза писалась большим числом неординарных, талантливых, целеустремленных людей, вклад которых неоценим. Подготовила Ольга ШАРОВА