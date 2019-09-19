В Учебно-научном центре Объединенного института ядерных исследований стартовал третий этап Международной студенческой практики. В Дубну приехали 22 студента из университетов Беларуси, Кубы, Сербии, Чили и ЮАР. Все они - студенты старших курсов и аспиранты первого года обучения университетов.

Заметим, что самая представительная делегация из Беларуси - 10 студентов, Кубу представляют 5 студентов, четверо приехали из Сербии, один - из ЮАР. В этом году впервые в практике принимают участие двое студентов из Чили - страны, не являющейся страной-участницей Института.

Несомненно, главная задача Международных студенческих практик - знакомить студентов с возможностями Объединенного института, поэтому первые дни программы практики традиционно были заполнены обзорными лекциями и визитами в лаборатории. Для гостей провели ознакомительную лекцию в Доме ученых, рассказав о направлениях исследований ОИЯИ.

Студенты посетили Лабораторию теоретической физики, Лабораторию нейтронной физики, Лабораторию ядерных реакций, Лабораторию ядерных проблем, Лабораторию физики высоких энергий и Лабораторию информационных технологий, ознакомились с научными исследованиями Лаборатории радиационной биологии.

Но основное время трехнедельной практики, безусловно, отводится работе над учебно-исследовательскими проектами под руководством специалистов лабораторий Института. Студенты уже познакомились со своими научными руководителями, которые помогут им справиться с этой непростой, но весьма интересной творческой задачей. О результатах своей научной работы каждый практикант доложит по истечении трех недель, в последний день практики, когда состоится защита проектов.

Эти три недели, до краев заполненные научно-исследовательской работой, позволят молодым практикантам познакомиться с направлениями исследований, проводимых специалистами ОИЯИ, и, возможно, некоторые из студентов примут решение связать свою будущую жизнь с наукой в стенах Объединенного института.

Наряду с научными исследованиями в лабораториях ОИЯИ участники третьего этапа Международной студенческой практики примут участие в мероприятии под названием «Международный полдень» - аналог «Международного утра», которое не раз с успехом проходило в рамках Международных практик УНЦ. Также участники практики побывают в Москве и ознакомятся с достопримечательностями столицы.

Материалы подготовила Ольга ШАРОВА

Фото Елены ПУЗЫНИНОЙ