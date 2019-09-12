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Праздник в Стране знаний PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
12.09.2019 00:00

Излюбленное место детворы левобережья - игровая площадка в парке Ветеранов. Второго сентября, после того как в школах отшумели торжественные линейки, здесь собрались мальчишки и девчонки, чтобы поиграть и позаниматься спортом на тренажерах и горках. В этот день сотрудники муниципальной библиотеки левобережья подарили юным посетителям парка настоящий праздник - рядом с игровой площадкой расположилась Страна знаний.

И взрослым, и детям поднимала настроение задорная музыка - песенки из мультфильмов и детских фильмов времён советского детства. Многие с удовольствием подпевали и танцевали под музыку.

Девочки и мальчики младшего школьного и дошкольного возраста, а также их родители активно принимали участие в подвижных играх, викторинах, мастер-классах по изготовлению бумажных поделок и выдуванию мыльных пузырей.

Никого не оставило равнодушным искусство пускания мыльных пузырей. Переливающиеся на солнце, маленькие и большие, они кружились в своём быстротечном танце по парку, вызывая восторг у участников праздника. Терпение и сноровка понадобились тем, кто учился делать из бумаги фигурки животных. Разноцветные гусеницы, хамелеоны выходили из-под детских рук, как живые.

Нашлись желающие проверить свои знания в занимательных викторинах - сказочной и мультвикторине для самых младших, а для настоящих знатоков природы - в экологической, географической, о лесных и морских обитателях, о городах и странах.

Праздник удался, подарил всем хорошее настроение и показал, как интересно, весело, с пользой можно провести досуг.
  		 
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