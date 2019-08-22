Детской школе искусств «Вдохновение» в этом году исполняется десять лет. Но это если говорить сугубо официальным юридическим языком. На самом деле школа искусств отсчитывает свой возраст далеко не десятком, а несколькими десятками лет, поскольку была образована на базе художественной школы и студии «Балет Дубны», старейших учреждений города. В преддверии начала нового учебного года мы по традиции встретились с директором Детской школы искусств «Вдохновение» Александром Владимировичем Пасько, чтобы поговорить об успехах, с которыми ДШИ подошла к очередной круглой дате, и о творческих планах, идеях, перспективах. ­ Александр Владимирович, что сегодня представляет собой школа искусств «Вдохновение»? ­ Для начала скажу, что школа искусств «Вдохновение» в этом году отмечает десятилетие. Но это условная дата, потому что школа сформирована на базе студии «Балет Дубны», созданной в 1993 году, и художественной школы, которая открылась еще в 1966 году. У нас огромный опыт и богатые традиции. Сейчас в школе занимаются более 600 юных дубненцев под руководством высокопрофессиональных преподавателей. В рейтинге учреждений дополнительного образования сферы культуры Московской области за 2018 год мы занимаем 15 позицию из 203 школ. Занятия проходят практически во всех частях города: левый берег, институтская часть, Большая Волга ­ везде есть наши отделения. Даже муниципальный выставочный зал в ДК «Октябрь» ­ это тоже структурное подразделение школы. С одной стороны, из­за доступности это удобно, а с другой ­ хотелось бы, чтобы в нашем наукограде была прекрасная, большая, светлая школа искусств. ­ В чём специфика и особенности обучения в вашей школе? ­ Прежде всего, ДШИ «Вдохновение» ­ это школа. Обучение у нас осуществляется по различным учебным планам и программам. Как я уже сказал, в школе два направления ­ это изобразительное искусство и хореография. Основа программы ­ это классическое начальное образование. Первая ступень в профессиональном развитии личности. Такая подготовка занимает довольно много времени, до 14 часов в неделю. Но у нас есть и программы с меньшим количеством занятий, и подготовительные классы, и даже группы для взрослых. Есть возможность выбрать для себя наиболее удобную форму обучения. Правда, именно на самые сложные, предпрофессиональные программы и самый большой конкурс. Нужно пройти вступительные испытания. В этом году конкурс на бюджет составил 7 человек на место. ­ А обучение в школе платное? ­ У нас есть бюджетные группы полностью бесплатные, финансируемые по муниципальному заданию, но как я уже говорил, чтобы в них попасть нужно, сдавать экзамены. Есть группы с частичной оплатой и есть платное обучение. ­ К прекрасному дети приобщаются не только во время учебного процесса, чем ещё ребята занимаются в школе? ­ Кроме основной учёбы наши ребята учувствуют в большом количестве мероприятий различных уровней. Это участие в конкурсах, выставках, фестивалях. На большинстве городских мероприятий выступает наш балет. Пленэрные занятия юных художников проходят не только на территории города, но и на выезде. Только за последнее время наши художники неоднократно бывали в Санкт Петербурге, Абхазии. Ну и конечно различные экскурсии на выставки и в художественные галереи. ­ Александр Владимирович, какие вы видите перспективы развития школы? ­ Наша школа стабильно работает, успешно адаптируется к стремительно меняющимся условиям и требованиям современной жизни. Судя по количеству желающих учиться у нас детей, наше образование востребовано у жителей Дубны. Думаю, что главное, что хотелось бы пожелать, ­ это строительство в нашем городе новой, современной, специально оборудованной школы искусств. Беседу вела Ольга Мальцева Фото из архива ДШИ «Вдохновение»