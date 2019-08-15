На прошлой неделе глава города Максим Данилов побывал в университете «Дубна», где встретился с первокурсниками, принятыми на целевое обучение по направлению дубненской администрации по направлению «Социология».

Во встрече, организованной по инициативе городской администрации, помимо самих ее представителей приняли декан факультета социальных и гуманитарных наук Е. Н. Боклагов, первокурсники направления «Социология», зачисленные на основании целевых договоров, предусматривающих последующее трудоустройство в структурах городской администрации, руководство и профессорско-преподавательский состав кафедры социологии и гуманитарных наук.

Интересной и живой получилась беседа ребят с главой города, но прежде Максим Николаевич рассказал об основных задачах, которые в настоящее время стоят перед администрацией города, о том, какие проблемы являются наиболее острыми и о том, какие проекты, значимые для Дубны, удалось решить в последнее время. Кроме того, было озвучено, что уже в ближайшее время для студентов-целевиков будут определены кураторы из числа сотрудников городской администрации. Одним из первых мероприятий, которое им предстоит организовать, будут ознакомительные экскурсии для ребят по подразделениям администрации города.

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