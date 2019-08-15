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Квест-игра в «Созвездии» PDF Печать E-mail
Автор: Встреча   
15.08.2019 00:00

Участниками увлекательной и весьма полезной игры «Тропа безопасности» стали маленькие воспитанники дошкольного образовательного учреждения №11 «Созвездие». Провели ее сотрудники Госавтоинспекции нашего города совместно с коллективом самого образовательного учреждения.

На площадке детского сада для ребят развернули настоящий сказочный городок, жители которого – хорошо известные детворе персонажи учили при помощи увлекательных испытаний правилам безопасного поведения на дороге и во дворе – там, где маленький пешеход невольно становится участником дорожного движения.

Стражи порядка вместе с воспитателями сопровождали малышей во время путешествия по станциям. На этапах ребят поджидали сказочные персонажи, вместе с которыми они отгадывали загадки и преодолевали полосу препятствий. За правильность ответов каждая команда получала небольшой элемент дорожного знака, который должен был быть собран после прохождения всех заданий.

Ребятне удалось выполнить все без исключения задания и сложить нужный дорожный знак. А завершилось мероприятие музыкальным флешмобом. Как говорят сотрудники Госавтоинспекции, именно такие познавательные уроки в виде сказочных постановок, игровых квестов помогают дошкольникам лучше усвоить правила дорожного движения, а значит повысить безопасность малышей на дорогах города.
  		 
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