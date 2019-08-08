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Автор: Встреча
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08.08.2019 00:00
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В Дубне отметили Международный день светофора праздничным открытием транспортной площадки на базе дошкольного образовательного учреждения №19 «Ручеек». Теперь у воспитанников этого детского сада появилась возможность закреплять свои практические знания в сфере дорожной безопасности.
В мероприятии приняли участие представители администрации города, сотрудники отдела Госавтоинспекции, а также воспитанники образовательного учреждения и их родители.
Почетное право перерезать праздничную ленту было предоставлено главе Дубны Максиму Николаевичу Данилову и заместителю начальника отдела ГИБДД капитану полиции Александру Владимировичу Беликову.
Глава города отметил, что открытие площадки по изучению правил дорожного движения, приближенной к реальным условиям, поможет юным участникам дорожного движения повысить уровень знаний и дорожной культуры. Дети смогут не только получать теоретические знания ПДД, но и умело отработать их на практике.
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна
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Обновлено 06.08.2019 13:05