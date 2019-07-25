В Дубне стартовала Летняя школа «Физика. Математика. Информатика». За время очередной смены ребята прослушают лекции о современной ядерной физике, космологии и радиомедицине, а также займутся проектной деятельностью.

Летняя школа - это территория общения и погружения в науку. Участники занимаются проектной деятельностью, решают олимпиадные задачи и слушают лекции молодых ученых.

В этом году Летняя школа расширила географию. В наукоград приехали почти 100 ребят со всей России - в два раза больше, чем в прошлом году. Участников отбирали по результатам вступительных испытаний и достижениям. На презентации им предложили выбрать тему для проекта по физике, математике или информатике. Каждый мог выбрать то, что ему ближе. Более того, в этом году добавили еще одно направление - IT.

«От криптографии (информационной безопасности) до разработки мобильных приложений, до владения английским языком в IT-сфере и просто в умении решать задачи по программированию», - рассказала преподаватель и руководитель IT-направления Ольга Мельникова.

Школа в университете «Дубна» проводится совместно с Объединенным институтом ядерных исследований, таким образом у ребят есть уникальная возможность побывать в лабораториях и пообщаться с учеными крупнейшего международного научного центра, известного своими открытиями во всем мире. ОИЯИ и университет «Дубна» поддерживают одаренных школьников, которые в дальнейшем смогут обучаться по уникальным студенческим программам Международной инженерной школы и Школы «Аналитика больших данных».

Проректор по учебно-методической работе университета Андрей Деникин отметил, что Объединенный институт – это площадка, на базе которой ребята пройдут несколько занятий и посетят лаборатории Института, а также узнают о направлениях современной физики и физики элементарных частиц.