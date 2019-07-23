Завершила свою работу Летняя компьютерная школа «Аналитика Больших данных Дубна-2019», организаторами которой выступили Лаборатория информационных технологий Объединенного института ядерных исследований, Государственный университет «Дубна», Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Некоммерческое партнерство «Центр содействия развитию инновационных территориальных кластеров в городе Дубне» с участием Особой экономической зоны «Дубна» и Консорциума «IT-образование – XXI век».

84 студента и 17 преподавателей из 20 ведущих университетов различных регионов России приехали в Дубну за новыми знаниями. Программа Школы была весьма насыщенной и включала в себя лекции, тренинги, круглые столы, презентации ИТ-компаний, экскурсии и спортивно-развлекательные мероприятия.

Для участников Школы прозвучало 18 лекций известных ученых российских университетов, национальных исследовательских центров и международных научных организаций, которые раскрыли основные темы Школы: аналитика Больших данных, распределенные и высокопроизводительные вычисления, системы обработки информации и озера данных для проектов уровня мегасайенс, методы и алгоритмы машинного обучения, квантовый компьютинг и мягкие вычисления, цифровая трансформация и современное ИТ-образование.

Большой интерес у студентов вызвали тренинги по машинному обучению, технологиям параллельного программирования на гибридных архитектурах и аналитике Больших данных. Их провели лучшие специалисты Лаборатории информационных технологий ОИЯИ и преподаватели университета «Дубна». По итогам каждого тренинга были определены победители, которых наградили дипломами и призами от одного из спонсоров Школы - «Ток Дубна».

Во время тренингов для участников-преподавателей были организованы круглые столы, где развернулись оживленные дискуссии по следующих темам: «Методология ИТ-образования», «Организация online обучения», «Современные проблемы искусственного интеллекта в условиях цифровой экономики».

Помимо образовательной программы, для участников Школы были организованы экскурсии по университету «Дубна». Всем особенно запомнились центр прототипирования и лаборатория виртуальной и дополненной реальности. Экскурсии в Лабораторию информационных технологий ОИЯИ, где участники своими глазами увидели суперкомпьютер «Говорун», и в Лабораторию физики высоких энергий ОИЯИ, где создается ускорительный комплекс мегапроекта NICA, а также в ОЭЗ «Дубна», где располагаются основные компании ИТ-кластера.

По итогам всех мероприятий Школы лучшие студенты получили приглашение на 27-й Международный симпозиум по ядерной электронике и компьютингу NEC’2019, который пройдет с 30 сентября по 4 октября в Будве (Черногория).

По информации ЛИТ ОИЯИ

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