В начале июня в Дубну приехали 22 студента из Южно-Африканской Республики, чтобы принять участие в первом этапе Международной студенческой практики, организуемой Учебно-научным центром Объединенного института ядерных исследований, а спустя три недели плодотворной работы представили свои исследовательские проекты, выполненные в стенах лабораторий Института под руководством научных руководителей.

Заметим, что среди посланников университетов Южно-Африканской Республики были не только граждане этого государства, но и Нигерии и Камеруна.

Студенты познакомились с историей создания Института и современными исследованиями, которые ведутся на его площадках, побывали в Лаборатории ядерных реакций, Лаборатории ядерных проблем, Лаборатории нейтронной физики и Лаборатории физики высоких энергий. А затем выбрали для своих учебных исследовательских проектов темы, предложенные ЛЯР, ЛНФ, ЛЯП, ЛТФ и УНЦ. В конце июня, спустя три недели, участники практики представили выполненные проекты.

Для участия в Международной практике студенты прошли отбор, поэтому уровень их подготовки был очень хорошим. Ребятам преподавали теорию, но, конечно же, главным элементом школы стала практическая работа. Студенты рассказали, что атмосфера в период практики была творческая, комфортная и весьма доброжелательная. В стенах Института они общались со своими научными руководителями на английском, но понемногу училась и русскому языку.

Сотрудники Института отметили вдумчивое отношение студентов во время освоения материала, стремление узнать как можно больше нового и, безусловно, присущую им пытливость ума и усердие. Каждый из них, хоть задания у всех были разные, был нацелен на результат. Безусловно, опыт, который приобрели студенты, поможет им не только в подготовке дипломных работ, но и даст толчок для дальнейшей научной деятельности.

Участие в практике, отметили студенты, оказалось для них очень полезным, ведь такой бесценный опыт исследовательской работы можно получить только работая бок о бок с высококлассными специалистами, имея доступ к оборудованию. И теперь, когда практика завершена с весьма достойными результатами, многие студенты обсуждают возможность приехать сюда во время курса магистратуры и аспирантуры.

Наряду с научно-исследовательской деятельностью, для африканских студентов подготовили и культурную программу, которая не ограничилась только прогулками по наукограду и знакомством с его достопримечательностями. Студенты приобщались к русской культуре. Они побывали в Москве и в Дмитрове, где любовались великолепными соборами. А 12 июня они пришли в Дом культуры «Мир» на концерт группы PER4MEN.

Подготовила Ольга ШАРОВА

Фото Игоря ЛАПЕНКО