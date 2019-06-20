«Кто, если не мы - сила поколений!» - под таким названием в Аграрно-технологическом техникуме «Дубна» прошел I Областной форум волонтерских отрядов. Его участниками стали семь команд из учебных заведений нашего региона.

Приветствуя участников форума, директор ГБПОУ МО «АТТ «Дубна» Елена Борисовна Филиппова отметила, что оказание добровольной и бескорыстной помощи, что как раз и подразумевает понятие «волонтерство», для студентов дубненского техникума, как и для ребят многих образовательных учебных заведений страны, уже давно стало нормой. Проведение же областных форумов волонтерских отрядов придаст новое движение, позволит более тесно общаться волонтерам из числа учащихся нашего региона и в будущем, возможно, даже организовывать новые совместные проекты.

Стоит отметить, что сегодня в стране насчитывается более тридцати тысяч волонтеров, имеющих этот официальный статус. На самом же деле людей, бескорыстно оказывающих помощь нуждающимся, гораздо больше. Причем основная часть из них - это как раз молодые люди от 18 до 24 лет. Так что можно с полным правом говорить, что именно учащиеся учебных образовательных учреждений являются основной движущей силой волонтерства.

На форуме в Дубне в этот раз побывали ребята из Дмитровского техникума, Межрегионального центра компетенций - Техникума имени С.П.Королева, Одинцовского техникума, Электростальского техникума, Сергиево-Посадского колледжа, Сергиево-Посадского аграрного колледжа, Подмосковного колледжа «Энергия».

Первый областной форум волонтерских отрядов стал отличной площадкой для общения студентов, расширения их кругозора, в том числе приобретения новых знаний и идей, касаемых волонтерской деятельности. Интересной и познавательной оказалась обзорная экскурсия по нашему наукограду, организованная специально для руководителей волонтерских отрядов. А ярким завершением форума стал запуск в небо разноцветных воздушных шаров как символа множества добрых дел, которые уже сделаны и которые еще обязательно будут реализованы студентами.

Анна СУХАЯ